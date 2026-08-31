Відома українська акторка після розлучення заінтригувала возз’єднанням з чоловіком-іноземцем

Вікторія Маремуха та її ексчоловік Луї Беллє / © instagram.com/vicky_mare

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Українська акторка Вікторія Маремуха розповіла про стосунки з колишнім чоловіком-французом Луї Беллє, їхнє спілкування після розлучення та можливе возз’єднання.

Пара офіційно розійшлася 14 лютого — у День закоханих. Попри розлучення, колишнє подружжя зуміло зберегти теплі стосунки. Вікторія каже, що після розриву між ними не виникало серйозних конфліктів. Навпаки, спілкуватися вони стали значно легше. Експодружжя продовжує разом виховувати сина. Ба більше, блогерка не виключає, що їхня історія може отримати продовження.

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«Зарікалася свиня в болото не лізти. Я не зарікаюся, тому що поки що з того, що я бачу серед чоловіків, мій чоловік був вже не таким і поганим варіантом, тому всяке може бути», — відверто сказала Маремуха в «Турі зірками».

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Вікторія Маремуха та її ексчоловік Луї Беллє / © instagram.com/vicky_mare

За словами Вікторії, Луї й після розлучення залишається людиною, на яку вона може розраховувати. Француз бере участь у фінансовому забезпеченні їхнього сина, а також допомагає самій блогерці. Їхні стосунки настільки комфортні, що Маремуха іноді може жартома натякнути колишньому на подарунок — і довго чекати не доводиться.

«Він дуже багато чого покриває. І я іноді кажу: „Луї, а ти мені подарунок подаруєш?“ І він такий: „Так, звісно“. І ось нещодавно просто залишив мені конверт із грошима», — розповіла блогерка.

Вікторія Маремуха та її ексчоловік Луї Беллє / © instagram.com/vicky_mare

Та фінансова підтримка — далеко не єдина причина, через яку Вікторія не ставить остаточну крапку в їхній історії. На її особисте життя несподівано вплинула й розмова з лікаркою.

Під час консультації гінекологиня звернула увагу Маремухи на її репродуктивні можливості. Медикиня порадила блогерці розглянути заморожування яйцеклітин або подумати про народження ще однієї дитини від Луї, назвавши його «генофонд» хорошим. Вікторія ж поставилася до такої перспективи з гумором і зазначила, що серйозно повертатися до цього питання планує ближче до 40 років.

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Вікторія Маремуха, її син та ексчоловік Луї Беллє / © instagram.com/vicky_mare

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Маремуха кардинально змінила імідж і відрізала довге волосся.

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