Известная украинская актриса после развода заинтриговала воссоединением с мужем-иностранцем

Виктория Маремуха и её бывший муж Луи Белле / © instagram.com/vicky_mare

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Украинская актриса Виктория Маремуха рассказала об отношениях с бывшим мужем-французом Луи Белле, об их общении после развода и о возможном воссоединении.

Пара официально рассталась 14 февраля — в День влюбленных. Несмотря на развод, бывшие супруги сумели сохранить теплые отношения. Виктория говорит, что после разрыва между ними не возникало серьезных конфликтов. Наоборот, общаться им стало гораздо легче. Бывшие супруги продолжают вместе воспитывать сына. Более того, блогерша не исключает, что их история может получить продолжение.

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«Свинья поклялась, что не будет лезть в болото. Я не клянусь, потому что пока что из того, что я вижу среди мужчин, мой муж был уже не таким уж и плохим вариантом, поэтому всякое может быть», — откровенно сказала Маремуха в «Туре звезд».

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Виктория Маремуха и её бывший муж Луи Белле / © instagram.com/vicky_mare

По словам Виктории, Луи и после развода остается человеком, на которого она может рассчитывать. Француз участвует в финансовом обеспечении их сына, а также помогает самой блогерше. Их отношения настолько комфортные, что Маремуха иногда может в шутку намекнуть бывшему на подарок — и долго ждать не приходится.

«Он очень многое покрывает. И я иногда говорю: „Луи, а ты мне подарок подаришь?“ А он такой: „Да, конечно“. И вот недавно просто оставил мне конверт с деньгами», — рассказала блогерша.

Виктория Маремуха и её бывший муж Луи Белле / © instagram.com/vicky_mare

Но финансовая поддержка — далеко не единственная причина, по которой Виктория не ставит окончательную точку в их истории. На её личную жизнь неожиданно повлиял и разговор с врачом.

Во время консультации гинеколог обратила внимание Маремухи на её репродуктивные возможности. Врач посоветовала блогерше рассмотреть возможность заморозки яйцеклеток или подумать о рождении еще одного ребенка от Луи, назвав его «генофонд» хорошим. Виктория же отнеслась к такой перспективе с юмором и отметила, что серьезно вернуться к этому вопросу планирует ближе к 40 годам.

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Виктория Маремуха, её сын и бывший муж Луи Белье / © instagram.com/vicky_mare

Напомним, недавно Виктория Маремуха кардинально изменила имидж и обрезала длинные волосы.

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