«Крики не прекращались час»: ученые впервые записали, как морская свинья потеряла детеныша в сетке

Фото: Ecomare/Salko de Wolf / © Wikipedia

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Ученые впервые в истории смогли записать в режиме реального времени аудиозапись трагического случая, когда детеныш морской свиньи попал в сеть как прилов. Опубликованные звуки животного поражают своим отчаянием, ведь рядом с погибшим животным еще час кричало другое.

Об этом пишут Ifl Science.

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Трагедия в Корнуолле: ученые впервые записали гибель морской свиньи в сетях

Китообразным приходится несказанно трудно. И речь идет не только о бытовых трудностях — например, когда самки гладких китов вынуждены плавать вверх брюхом, чтобы хоть немного отдохнуть от собственных детенышей.

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В 2002 году люди уже довели до полного вымирания целый вид: единственный в мире пресноводный дельфин неуклонно умирал более 1000 лет. Сегодня же морские млекопитающие каждый день вынуждены выживать среди промышленных рыболовных сеток.

Прилов — это проблема, которую одинаково стремятся решить и сама рыболовная отрасль, и экологи, и чиновники.

Морские свиньи (Phocoena phocoena — также фоцены) считаются одним из самых маленьких видов китообразных. Они являются частыми гостями в прибрежных водах Великобритании. В этих акваториях от запутывания в стационарных сетях ежегодно гибнет около 1000 морских свиней и дельфинов.

Чтобы снизить количество таких трагедий, исследователи решили протестировать пассивный акустический мониторинг. Ученые стремились понять, как мелкие китообразные контактируют со стационарными сетями и по каким причинам в них путаются.

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«Жаль, когда любое дикое животное погибает из-за деятельности человека, и это исследование является трогательным напоминанием о том, что прилов является вопросом благосостояния, а также вопросом сохранения», — говорит старший научный сотрудник Шотландского океанографического института доктор Джейми Маколей.

Специальную систему гидрофонов устанавливали на стационарных сетях у побережья Корнуолла в период с 2017 по 2019 год. Это позволило ученым отследить траекторию движения животных у орудий лова. И именно во время этого эксперимента оборудование зафиксировало реальный случай запутывания у мониторингового массива.

Конструкция состояла из двух устройств, установленных вдоль сети. Если звуки животного фиксировали оба датчика, система точно определяла месторасположение морской свиньи и отслеживала ее перемещение в реальном времени.

Животное запуталось примерно в 20 метрах от гидрофона и датчика глубины. Полученные данные свидетельствуют, что оно подняло сетку примерно на 7 метров вверх — вероятнее всего, пытаясь вырваться на поверхность и набрать воздуха.

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Аудиозаписи до, во время и после трагедии показывают, что рядом находились две морские свиньи: одна попала в ловушку, а другая плавала совсем рядом.

Звуковые данные подтверждают, что до инцидента пара активно охотилась за рыбой. Однако с момента запутывания и до гибели животного гидрофоны уловили 51 сигнал от жертвы и 15 от ее спутника.

«Мы также заметили значительное изменение в акустическом поведении: как только одно из животных запуталось, оба животных переключились на создание специальных последовательностей щелчков, которые, по нашему мнению, используются для общения».

Приблизительно через четыре минуты после того, как запутанное животное, вероятно, погибло, уцелевшая морская свинья продолжала издавать призывы еще около часа. Учитывая социальную структуру этого вида и размеры погибшего самца, ученые предполагают, что это была мать и ее детеныш.

Несмотря на всю боль этой ситуации, данные из гидрофонов и датчиков глубины могут стать ключом к пониманию того, как происходит запутывание и чем можно оснастить сети, чтобы отпугивать животных.

Анализ показал: перед трагедией животные искали пищу возле сетей в течение восьми минут. Это свидетельствует о том, что они видят или чувствуют препятствие на близком расстоянии. Впрочем, запутанный самец мог просто увлечься охотой и врезаться в сетку до того, как успел сменить курс.

Если это предположение правильно, сети необходимо сделать более «акустически заметными» для китообразных.

«Мы также испытываем новые меры по смягчению последствий, такие как использование акустически отражающих жемчужных бусинок в сетках, и выясняем, меняют ли они поведение, и, следовательно, будут ли эффективны в уменьшении прилова».

Животные: последние новости

Напомним, в лесах Бессарабии в Одесской области зафиксировали благородных оленей, которых не видели в этой местности в течение последних десятилетий. Животных заметили в Бородинском лесничестве и вблизи поселка Сарата.

Ранее этот вид был распространен на юге Украины, но исчез из-за чрезмерной охоты и сокращения природных сред обитания. Из-за появления оленей егерская служба усилила охрану территории, организовала патрулирование и проводит беседы с местными жителями, а в дальнейшем специалисты планируют вести учет животных.

Благородный олень обитает в лесах, лесостепях, степях и горах, питаясь травой, листьями, побегами, грибами и лишайниками. Взрослые самцы могут весить до 350 кг, а период гона у этих животных начинается в конце лета — в начале осени. В природе благородные олени живут преимущественно 12–14 лет, в то время как в неволе их продолжительность жизни может достигать 25–30 лет.

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