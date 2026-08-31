Лионель Месси / © Associated Press

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Легендарный форвард "Интера Майами" Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

Об этом 39-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

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"После всего времени, прошедшего после финала, хорошо все обдумав, я хочу сообщить всем, что ухожу из национальной сборной…

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Это решение болело и болит в душе, но я понимаю, что сейчас самое время. Клянусь вам, я всегда отдавал всего себя — не только в последние годы, когда мы выиграли все, но и раньше, всегда боролся и выкладывался по полной ради этой футболки, чтобы дарить вам радость и заставлять гордиться тем, что вы аргентинцы, через футбол.

Осталось немного, этапы завершаются, и этот разрывает мне сердце. Я люблю, любил и всегда буду любить пребывание в сборной. Я отдал все до последней капли, у меня больше ничего не осталось, к тому же сзади идут замечательные ребята, которые заслуживают своего места.

Спасибо за всю ту любовь за эти 20 лет. Я буду очень скучать по тому, чтобы слышать вас изнутри. Теперь я стану одним из вас, всегда поддерживая и болея извне (в хорошие времена и в плохие — особенно в них).

Спасибо моей семье за то, что всегда рядом, за то, что сопровождали меня в этом прекрасном, но тяжелом путешествии. Благодарю каждого тренера, партнера по команде и функционера, с которыми мне пришлось пересекаться. Я уношу с собой незабываемые воспоминания и моменты.

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Я ухожу со спокойной душой и гордостью от того, что вместе с партнерами по команде подарил вам вожделенные моменты. Это было безумие пережить это вместе с вами. Люблю вас!

Благодарю Бога за то, что я аргентинец.

Вперед, Аргентина!

*Эти слова я написал 21 июля, через два дня после финала. Сегодня, после случившегося с моим папой, я убежден в этом еще больше", — написал Месси.

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Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины / © instagram.com/leomessi

Месси провел 207 матчей за сборную Аргентины, в которых забил 125 голов и сделал 68 ассистов.

В составе национальной команды он выиграл чемпионат мира-2022, дважды стал победителем Кубка Америки (2021, 2024), был финалистом Мундиалей 2014 и 2026 годов.

Ранее сообщалось, что Месси опубликовал трогательный пост после поражения в финале ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что в возрасте 68 лет умер отец Лионеля Месси.

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