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Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
Лео решил окончательно прекратить выступления в составе национальной команды.
Легендарный форвард "Интера Майами" Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.
Об этом 39-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.
"После всего времени, прошедшего после финала, хорошо все обдумав, я хочу сообщить всем, что ухожу из национальной сборной…
Это решение болело и болит в душе, но я понимаю, что сейчас самое время. Клянусь вам, я всегда отдавал всего себя — не только в последние годы, когда мы выиграли все, но и раньше, всегда боролся и выкладывался по полной ради этой футболки, чтобы дарить вам радость и заставлять гордиться тем, что вы аргентинцы, через футбол.
Осталось немного, этапы завершаются, и этот разрывает мне сердце. Я люблю, любил и всегда буду любить пребывание в сборной. Я отдал все до последней капли, у меня больше ничего не осталось, к тому же сзади идут замечательные ребята, которые заслуживают своего места.
Спасибо за всю ту любовь за эти 20 лет. Я буду очень скучать по тому, чтобы слышать вас изнутри. Теперь я стану одним из вас, всегда поддерживая и болея извне (в хорошие времена и в плохие — особенно в них).
Спасибо моей семье за то, что всегда рядом, за то, что сопровождали меня в этом прекрасном, но тяжелом путешествии. Благодарю каждого тренера, партнера по команде и функционера, с которыми мне пришлось пересекаться. Я уношу с собой незабываемые воспоминания и моменты.
Я ухожу со спокойной душой и гордостью от того, что вместе с партнерами по команде подарил вам вожделенные моменты. Это было безумие пережить это вместе с вами. Люблю вас!
Благодарю Бога за то, что я аргентинец.
Вперед, Аргентина!
*Эти слова я написал 21 июля, через два дня после финала. Сегодня, после случившегося с моим папой, я убежден в этом еще больше", — написал Месси.
Месси провел 207 матчей за сборную Аргентины, в которых забил 125 голов и сделал 68 ассистов.
В составе национальной команды он выиграл чемпионат мира-2022, дважды стал победителем Кубка Америки (2021, 2024), был финалистом Мундиалей 2014 и 2026 годов.
Ранее сообщалось, что Месси опубликовал трогательный пост после поражения в финале ЧМ-2026.
Также мы рассказывали, что в возрасте 68 лет умер отец Лионеля Месси.