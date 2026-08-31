"Ливерпуль" оформил один из самых дорогих трансферов в истории АПЛ

Брэдли Барколя / © Associated Press

Реклама

"Ливерпуль" оформил трансфер вингера ПСЖ и сборной Франции Брэдли Барколя.

Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдского клуба.

Реклама

23-летний француз подписал долгосрочный контракт с мерсисайдцами. Условия соглашения не раскрываются.

Реклама

Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, английский клуб заплатил за игрока 125 миллионов евро. Еще 20 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.

За всю историю АПЛ только за троих футболистов платили больше денег.

Топ-5 самых дорогих "входных" трансферов в истории АПЛ

1. Александр Исак ("Ньюкасл" — "Ливерпуль") — 145 миллионов евро

2. Морган Роджерс ("Астон Вилла" — "Челси") — 138 миллионов евро

3. Эллиот Андерсон ("Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити") — 135 миллионов евро

4-5. Брэдли Барколя (ПСЖ — "Ливерпуль") — 125 миллионов евро

4-5. Флориан Вирц ("Байер" — "Ливерпуль") — 125 миллионов евро

Барколя — воспитанник "Лиона". Летом 2023 года он перешел в ПСЖ за 45 миллионов евро. За парижский клуб вингер провел 152 матча, в которых забил 39 голов и отдал 35 ассистов.

Вместе с парижанами Брэдли трижды стал чемпионом Франции, дважды выиграл Кубок Франции, трижды — Суперкубок Франции. Также он по два раза триумфовал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, завоевал Межконтинентальный кубок.

Реклама

Кроме того, на его счету 28 матчей за сборную Франции, в которых он забил 6 голов.

Ранее сообщалось, что "Челси" объявил о подписании одного из лучших вратарей мира.

Новости партнеров

Новости партнеров