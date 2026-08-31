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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Ливерпуль" оформил один из самых дорогих трансферов в истории АПЛ

Брэдли Барколя продолжит карьеру в мерсисайдском клубе.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя / © Associated Press

"Ливерпуль" оформил трансфер вингера ПСЖ и сборной Франции Брэдли Барколя.

Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдского клуба.

23-летний француз подписал долгосрочный контракт с мерсисайдцами. Условия соглашения не раскрываются.

Сумма трансфера официально не разглашается, но, по информации СМИ, английский клуб заплатил за игрока 125 миллионов евро. Еще 20 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.

За всю историю АПЛ только за троих футболистов платили больше денег.

Топ-5 самых дорогих "входных" трансферов в истории АПЛ

  • 1. Александр Исак ("Ньюкасл" — "Ливерпуль") — 145 миллионов евро

  • 2. Морган Роджерс ("Астон Вилла" — "Челси") — 138 миллионов евро

  • 3. Эллиот Андерсон ("Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити") — 135 миллионов евро

  • 4-5. Брэдли Барколя (ПСЖ — "Ливерпуль") — 125 миллионов евро

  • 4-5. Флориан Вирц ("Байер" — "Ливерпуль") — 125 миллионов евро

Барколя — воспитанник "Лиона". Летом 2023 года он перешел в ПСЖ за 45 миллионов евро. За парижский клуб вингер провел 152 матча, в которых забил 39 голов и отдал 35 ассистов.

Вместе с парижанами Брэдли трижды стал чемпионом Франции, дважды выиграл Кубок Франции, трижды — Суперкубок Франции. Также он по два раза триумфовал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, завоевал Межконтинентальный кубок.

Кроме того, на его счету 28 матчей за сборную Франции, в которых он забил 6 голов.

Ранее сообщалось, что "Челси" объявил о подписании одного из лучших вратарей мира.

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