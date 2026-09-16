"Ливерпуль" выбил "Тоттенхэм" из Кубка английской лиги

"Ливерпуль" / © Associated Press

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"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 3:1.

Хозяева открыли счет в середине первого тайма — отличился Алексис Макаллистер.

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На старте второго тайма мерсисайдцы удвоили свое преимущество — Коди Гакпо забил с передачи Макаллистера, который добавил таким образом к своему голу еще и ассист.

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На 69-й минуте "шпоры" сократили отставание — Конор Галлахер нанес точный удар с передачи Матеуса Фернандеша.

Однако избежать поражения команде Роберто Де Дзерби не удалось. В компенсированное время, на 90+1 минуте, подопечные Андони Ираолы установили окончательный счет игры — Доминик Собослай забил с передачи Гакпо.

Украинский вингер "Тоттенхэма" Михаил Мудрик пропустил поединок из-за травмы.

Обзор матча "Ливерпуль" — "Тоттенхэм"

Следующий матч "Ливерпуль" проведет 20 сентября в гостях с "Борнмутом" в АПЛ. "Тоттенхэм" 19 сентября примет "Астон Виллу".

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Ранее сообщалось, что "Реал" в компенсированное время вырвал победу над худшей командой Ла Лиги.

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