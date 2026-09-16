"Реал" в компенсированное время вырвал победу над худшей командой Ла Лиги

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Эльче" в матче шестого тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" в городе Эльче завершился со счетом 2:3 .

"Сливочные" открыли счет в середине первого тайма — мяч после прямого удара Арды Гюлера со штрафного попал в штангу, а затем, коснувшись голкипера хозяев Матиаса Дитуро, влетел в сетку ворот.

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Через восемь минут Килиан Мбаппе увеличил преимущество "Реала", забив гол с передачи Яна Диоманде, для которого это первое результативное действие в составе мадридского клуба.

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Во втором тайме "Эльче" удалось вернуть интригу в противостояние. Сначала на 71-й минуте Абиэль Осорио сократил отставание хозяев поля до минимума, а уже на 83-й минуте Фер Ниньо сравнял счет во встрече.

И все же подопечные Жозе Моуринью сумели вырвать победу. В компенсированное время, на 90+1-й минуте, решающий гол забил Карлос Эспи, который воспользовавлся передачей Мбаппе.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "Королевского клуба" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Отметим, что в этом сезоне Лунин еще не сыграл ни одного матча за мадридцев.

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После этой победы "Реал" (15 очков) догнал "Барселону" (15 пунктов) в турнирной таблице Ла Лиги, однако каталонцы еще имеют игру в запасе. "Эльче" (2 балла) занимает последнюю строчку.

В следующем туре "Реал" 20 сентября в гостях сыграет в мадридском дерби против "Атлетико", а "Эльче" 18 сентября на выезде встретится с "Эспаньолом".

Ранее сообщалось, что Цыганков забил дебютный гол за "Аякс" в чемпионате Нидерландов.

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