Клуб Довбика сменил главного тренера

Раффаэле Палладино / © Associated Press

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Итальянская "Болонья", за которую на правах аренды выступает форвард сборной Украины Артем Довбик, сменила главного тренера.

Как сообщает официальный сайт клуба, вместо Доменико Тедеско команду возглавил Раффаэле Палладино.

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Контракт с новым тренером рассчитан до лета 2029 года. Ранее он возглавлял "Монцу", "Фиорентину" и "Аталанту".

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Причиной увольнения Тедеско стали неудовлетворительные результаты команды на старте сезона Серии А. Под его руководством "Болонья" проиграла три матча и один поединок сыграла вничью.

Сейчас "Болонья" с одним очком после четырех стартовых туров занимает 16-е место в чемпионате Италии.

В следующем матче команда Артема 19 сентября примет "Торино" в Серии А.

Довбик в этом сезоне провел три матча за "Болонью", каждый раз выходя на замену. В поединке 3-го тура Серии А против "Сассуоло" 29-летний украинец забил дебютный гол за новую команду, чем спаас ее от поражения (2:2).

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Довбик в конце июля перешел в "Болонью" из "Ромы" на правах аренды, которая рассчитана на один сезон и предусматривает опцию полноценного выкупа футболиста.

Ранее сообщалось, что Цыганков забил дебютный гол за "Аякс" в чемпионате Нидерландов.

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