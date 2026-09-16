Быстрорастущие деревья на дрова / © ТСН

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Один из вариантов — выращивать дрова прямо на собственном участке. Для этого необязательно ждать десятилетиями, чтобы вырос большой дуб или бук. Существуют деревья, которые быстро набирают массу, хорошо переносят регулярную срезку и способны снова отрастать от тех же корней. Об этом пишут в KB.pl.

Особенно интересна в этом плане энергетическая ива. После срезки ее не нужно высаживать заново: из пня появляются новые побеги, которые через несколько лет снова можно использовать как топливо. Правильно заложенная высадка способна давать древесину много лет подряд.

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Энергетическая ива — один из самых быстрых вариантов

Если главная цель — получить древесину как можно скорее, следует обратить внимание на быстрорастущие виды ивы. Они хорошо себя чувствуют на достаточно влажных почвах и при благоприятных условиях интенсивно наращивают побеги.

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Иву можно высаживать достаточно плотно, создавая на участке своеобразную небольшую энергетическую плантацию. Через несколько лет побеги срезают низко над землей. Но корневая система остается живой — и растение запускает новый цикл роста.

Именно эта способность делает энергетическую иву интересной для получения дров. Одну высадку можно использовать многократно, не тратя каждый раз время и деньги на новые саженцы.

В то же время у ивовой древесины есть особенность: по теплотворности она уступает некоторым твердым лиственным породам. Поэтому ее целесообразно использовать для разжигания, непродолжительного горения или вместе с другими видами дров.

Гибридный тополь тоже быстро дает древесину

Еще один вариант для имеющих достаточно свободной земли — быстрорастущие гибридные тополя. В хороших условиях они активно набирают высоту и толщину, поэтому за сравнительно короткое время можно получить значительное количество древесной массы.

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Однако место для тополя нужно выбирать обдуманно. Эти деревья формируют мощную корневую систему, поэтому им необходимо оставлять достаточно пространства. Для небольшого участка непосредственно у дома это может быть не самое лучшее решение.

Тополя можно размещать на периферии большого участка или формировать из них зеленую полосу. Если деревья регулярно срезают и позволяют им отрастать, они могут стать дополнительным постоянным источником древесины.

Какие деревья дают лучшие дрова

Быстрый рост — не единственный критерий выбора дерева для отопления. Если важны длительное горение и большое количество тепла, следует присмотреться к традиционным твердым лиственным породам.

Для получения качественных дров часто выращивают:

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дуб;

бук;

граб;

ясень.

Такая древесина хорошо подходит для печей и каминов: она горит длиннее и равномернее. Однако существенный недостаток — ждать придется гораздо дольше. Чтобы дерево набрало достаточный диаметр, может потребоваться много лет.

Поэтому практическим решением может быть сочетание разных пород. Быстрорастущие ивы или тополя будут обеспечиваться древесиной раньше, тогда как дубы, буки или грабы можно высадить как долгосрочный запас.

Как создать собственный «лес на дрова»

Даже небольшое насаждение лучше планировать заранее. Быстрорастущим деревьям следует отвести отдельную часть участка, где они не будут мешать огороду, саду, постройкам и декоративным растениям.

Необязательно засаживать всю площадь одним видом. Напротив, комбинация пород с разной скоростью роста позволяет организовать своеобразный цикл заготовки. Пока одна часть посадки возобновляется после срезки, другая продолжает расти.

Таким образом можно сформировать небольшую хозяйственную рощу, из которой древесину получают постепенно, не вырубая все деревья одновременно.

Особенно удобно использовать породы, способные давать новые побеги после низкой срезки. В таком случае корневая система продолжает работать, а владельцу не нужно каждый раз начинать выращивание с нуля.

Следует учитывать и то, что свежесрубленная древесина не готова сразу отправляться в печь. Дрова необходимо правильно высушить и хранить в проветриваемом месте, защищенном от осадков.

Можно ли полностью отапливать дом деревьями со своего участка

Все зависит от площади насаждений, потребностей дома в тепле и избранных пород. Небольшой сад вряд ли обеспечит достаточное топливо для полного отопления большого дома в течение всей зимы.

Однако собственные деревья могут стать дополнительным источником топлива и снизить количество покупных дров. Чем больше площадь доступна для посадки и лучше организована очередность срезки, тем заметнее может быть результат.

Главное преимущество такого подхода — восстанавливаемость. В частности, ива после срезки способна снова выпускать побеги из той же корневой системы. Поэтому вместо одноразового запаса дров владелец получает посадку, которая может давать древесину в течение многих последующих сезонов.

FAQ

Какое дерево быстрее всего растет на дрова?

Одним из самых популярных вариантов есть энергетическая ива. Она быстро наращивает побеги, хорошо переносит низкую срезку и снова отрастает от корневой системы. Для получения большого количества древесной массы также используют быстрорастущие гибридные тополя.

Какое дерево лучше посадить на дрова?

Выбор зависит от цели. Если древесина нужна относительно быстро, следует рассмотреть энергетическую иву или гибридный тополь. Если важнее получить дрова, долго горящие и хорошо отдающие тепло, традиционно выбирают дуб, бук, граб или ясень. Оптимальным может быть одновременное выращивание быстрорастущих и жестких лиственных пород.

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