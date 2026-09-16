Швидкорослі дерева на дрова / © ТСН

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Один із варіантів — вирощувати дрова просто на власній ділянці. Для цього необов’язково чекати десятиліттями, на те, щоб виріс великий дуб чи бук. Існують дерева, які швидко набирають масу, добре переносять регулярне зрізання і здатні знову відростати від того самого коріння. Про це пишуть в KB.pl.

Особливо цікавою в цьому плані є енергетична верба. Після зрізання її не потрібно висаджувати заново: з пня з’являються нові пагони, які за кілька років знову можна використовувати як паливо. Правильно закладене висаджування здатна давати деревину багато років поспіль.

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Енергетична верба — один із найшвидших варіантів

Якщо головна мета — отримати деревину якомога швидше, варто звернути увагу на швидкорослі види верби. Вони добре почуваються на достатньо вологих ґрунтах і за сприятливих умов інтенсивно нарощують пагони.

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Вербу можна висаджувати досить щільно, створюючи на ділянці своєрідну невелику енергетичну плантацію. Через кілька років пагони зрізають низько над землею. Але коренева система залишається живою — і рослина запускає новий цикл росту.

Саме ця здатність робить енергетичну вербу цікавою для отримання дров. Одне висаджування можна використовувати багаторазово, не витрачаючи щоразу час і гроші на нові саджанці.

Водночас у вербової деревини є особливість: за теплотворністю вона поступається деяким твердим листяним породам. Тому її доцільно використовувати для розпалювання, нетривалого горіння або разом з іншими видами дров.

Гібридна тополя теж швидко дає деревину

Ще один варіант для тих, хто має достатньо вільної землі, — швидкорослі гібридні тополі. За хороших умов вони активно набирають висоту й товщину, тому за порівняно короткий час можна отримати значну кількість деревної маси.

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Проте місце для тополі потрібно вибирати обдумано. Ці дерева формують потужну кореневу систему, а тому їм необхідно залишати достатньо простору. Для невеликої ділянки безпосередньо біля будинку це може бути не найкращим рішенням.

Тополі можна розміщувати на периферії великої ділянки або формувати з них зелену смугу. Якщо дерева регулярно зрізати та дозволяти їм відростати, вони можуть стати додатковим постійним джерелом деревини.

Які дерева дають найкращі дрова

Швидке зростання — не єдиний критерій вибору дерева для опалення. Якщо важливі тривале горіння та велика кількість тепла, варто придивитися до традиційних твердих листяних порід.

Для отримання якісних дров часто вирощують:

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дуб;

бук;

граб;

ясен.

Така деревина добре підходить для печей і камінів: вона горить довше та рівномірніше. Однак є суттєвий недолік — чекати доведеться значно довше. Щоб дерево набрало достатній діаметр, можуть знадобитися багато років.

Тому практичним рішенням може бути поєднання різних порід. Швидкорослі верби або тополі забезпечуватимуть деревиною раніше, тоді як дуби, буки чи граби можна висадити як довгостроковий запас.

Як створити власний «ліс на дрова»

Навіть невелике насадження краще планувати заздалегідь. Швидкорослим деревам варто відвести окрему частину ділянки, де вони не заважатимуть городу, саду, будівлям та декоративним рослинам.

Необов’язково засаджувати всю площу одним видом. Навпаки, комбінація порід із різною швидкістю зростання дозволяє організувати своєрідний цикл заготівлі. Поки одна частина посадки відновлюється після зрізання, інша продовжує рости.

Таким чином можна сформувати невеликий господарський гай, з якого деревину отримують поступово, не вирубуючи всі дерева одночасно.

Особливо зручно використовувати породи, здатні давати нові пагони після низького зрізання. У такому разі коренева система продовжує працювати, а власникові не потрібно щоразу починати вирощування з нуля.

Варто враховувати й те, що свіжозрубана деревина не готова одразу вирушати в піч. Дрова необхідно правильно висушити та зберігати в провітрюваному місці, захищеному від опадів.

Чи можна повністю опалювати будинок деревами зі своєї ділянки

Все залежить від площі насаджень, потреб будинку в теплі та обраних порід. Невеликий сад навряд чи забезпечить достатньо палива для повного опалення великого будинку протягом усієї зими.

Проте власні дерева можуть стати додатковим джерелом палива та зменшити кількість покупних дров. Чим більша площа доступна для посадки та краще організована черговість зрізання, тим помітнішим може бути результат.

Головна перевага такого підходу — відновлюваність. Зокрема, верба після зрізання здатна знову випускати пагони з тієї самої кореневої системи. Тому замість одноразового запасу дров власник отримує посадку, яка може давати деревину протягом багатьох наступних сезонів.

FAQ

Яке дерево найшвидше росте на дрова?

Одним із найпопулярніших варіантів є енергетична верба. Вона швидко нарощує пагони, добре переносить низьке зрізання та знову відростає від кореневої системи. Для отримання великої кількості деревної маси також використовують швидкорослі гібридні тополі.

Яке дерево найкраще посадити на дрова?

Вибір залежить від мети. Якщо деревина потрібна відносно швидко, варто розглянути енергетичну вербу або гібридну тополю. Якщо важливіше отримати дрова, які довго горять і добре віддають тепло, традиційно обирають дуб, бук, граб або ясен. Оптимальним може бути одночасне вирощування швидкорослих і твердих листяних порід.

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