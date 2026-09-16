Скільки можна зберігати м’ясо в морозилці: терміни для курятини, свинини та яловичини

М’ясо в морозилці

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Морозильна камера дозволяє зберігати м’ясо протягом тривалого часу, однак навіть у заморожених продуктів є рекомендовані строки зберігання. Вони залежать від виду м’яса та способу його обробки, наприклад, ціла курка може зберігатися значно довше, ніж фарш або сирі ковбаски.

Тому, якщо м’ясо пролежало в морозилці кілька місяців, варто знати, як довго воно зберігає найкращу якість і коли його бажано використати.

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Чи може м’ясо зіпсуватися в морозилці

Як стверджують експерти, якщо м’ясо постійно зберігається за температури −18 °C або нижче, з погляду безпечності воно може залишатися замороженим невизначено довго. Тобто рекомендовані строки зберігання — наприклад, 3–4 місяці для фаршу або до року для цілої курки — не означають, що наступного дня після їх завершення продукт стає небезпечним.

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Ці терміни показують, як довго заморожене м’ясо зберігає найкращу якість. Що довше воно лежить у морозильній камері, то сильніше можуть змінюватися його смак і текстура. М’ясо поступово втрачає вологу, може стати сухішим і жорсткішим, а жир — набути небажаного присмаку.

Скільки зберігається яловичина та свинина

Строк зберігання сирого м’яса в морозильній камері залежить від його виду та частини туші.

Свіжу яловичину рекомендують зберігати 6–12 місяців, баранину — 6–9 місяців, а свинячі відбивні та великі шматки свинини для запікання — 4–6 місяців.

Стейки, відбивні та великі шматки телятини можуть зберігатися 4–12 місяців. Для свіжої незасоленої шинки рекомендований строк становить до 6 місяців.

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Фарш потрібно використати значно швидше

Подрібнене м’ясо має коротший рекомендований строк зберігання.

Яловичий, свинячий, баранячий, телячий фарш, а також фарш із курки чи індички найкраще використати протягом 3–4 місяців після заморожування.

Тому, якщо одночасно заморожуєте стейки та фарш, саме фарш варто планувати для приготування першим.

Скільки можна зберігати курку та індичку в морозилці

Ціла сира курка або індичка зберігає найкращу якість у морозильній камері приблизно до одного року.

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Для окремих частин птиці рекомендований строк коротший — до 9 місяців. Це стосується, зокрема, грудок, стегон та інших шматків сирої птиці.

А от субпродукти птиці мають значно менший строк — близько 3–4 місяців.

А як щодо бекону та сирих ковбасок

Бекон і сирі ковбаски не варто зберігати так довго, як звичайний шматок м’яса.

Для бекону рекомендований строк у морозильній камері становить приблизно 1 місяць, а для сирих ковбасок із яловичини, свинини, курятини чи індички — 1–2 місяці.

Тому купувати велику кількість таких продуктів із розрахунком зберігати їх замороженими пів року не найкраща ідея, якщо важливо зберегти їхню якість.

Як правильно заморозити м’ясо

Термін зберігання залежить не лише від виду м’яса, а й від того, наскільки добре воно захищене від повітря.

Екпсерти радять додатково обгорнути магазинне паковання плівкою або фольгою, а потім покласти його в пакет, призначений для заморожування. Перед закриванням із пакета потрібно максимально видалити повітря.

Це допомагає зменшити втрату вологи та ризик так званого морозильного опіку — сухих знебарвлених ділянок, які виникають на поверхні продуктів під час тривалого зберігання.

Морозильний опік сам по собі не робить продукт небезпечним, але помітно погіршує його смак і текстуру.

Не забувайте підписувати паковання

Перед тим як відправити м’ясо в морозильну камеру, варто зазначити на пакованні дату заморожування. Це просте правило допоможе не гадати через кілька місяців, як давно там лежить продукт.

Краще складати запаси так, щоб старіші паковання були доступнішими й використовувалися першими.

Не чекайте, поки м’ясо почне псуватися

Якщо ви придбали свіже м’ясо, але найближчим часом готувати його не плануєте, краще не залишати продукт надовго в холодильнику.

За рекомендаціями експертів, сирий фарш і свіжу птицю потрібно використати або заморозити протягом 1–2 днів, а свіжу яловичину, свинину, баранину та телятину у вигляді стейків, відбивних чи великих шматків — протягом 3–5 днів.

Заморожування не покращить продукт, який уже почав псуватися. Тому м’ясо, призначене для тривалого зберігання, краще відправляти в морозильну камеру свіжим.

Головне правило зберігання м’яса

За стабільної температури −18 °C або нижче заморожене м’ясо може залишатися безпечним довше за наведені строки. Проте для хорошої якості краще орієнтуватися на рекомендовані терміни: фарш — 3–4 місяці, шматки яловичини та свинини — приблизно 4–12 місяців, частини птиці — до 9 місяців, а ціла курка чи індичка — до року.

Правильне паковання, стабільна температура та дата на кожному пакеті допоможуть уникнути ситуації, коли доводиться гадати, скільки місяців м’ясо вже пролежало в морозильнику.

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