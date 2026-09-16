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Рада ухвалила закон проти шахрайських колцентрів: що тепер буде
Верховна Рада підтримала законопроєкт про боротьбу з шахрайськими колцентрами — 313 голосів.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство і діяльність шахрайських колцентрів.
За проголосували 313 народних депутатів, повідомили в пресслужбі ВР.
Закон доповнює Кримінальний кодекс новими статтями, що передбачають відповідальність за протиправне збирання, зберігання та використання персональних даних, банківської таємниці й реквізитів платіжних інструментів для заволодіння чужим майном. Документ запроваджує формальний склад злочину для ефективної протидії системним схемам, зокрема «фінансовим пірамідам».
У пояснювальній записці до документа зазначили, що статистика розкриття таких злочинів невтішна, бо в разі виявлення викрадення коштів з рахунку немає механізму захисту потерпілих.
Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років. Дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбачають позбавлення волі від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.
А за злочин в умовах воєнного чи надзвичайного стану передбачено позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років і конфіскацією майна.
Нагадаємо, шахрайські колцентри дедалі частіше намагаються отримати доступ до онлайн-банкінгу або державних сервісів українців. Для цього зловмисники телефонують громадянам під виглядом працівників банків і вигадують історії про нібито підозрілі операції чи блокування картки.