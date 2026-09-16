Апогей скандалу з Кравченком: останні новини про "гру в підозри" між САП і НАБУ

Скриншот із сюжету ТСН

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У мережі Руслан Кравченко опублікував нове відео зі звинуваченнями в хабарництві, де згадується Семен Кривонос — керівник національного антикорупційного бюро. Перша серія з’явилася напередодні, після чого керівники НАБУ і САП заявили, що це — очікувана атака на антикорупційні органи на тлі розслідування щодо зловживань у самій Генпрокуратурі.

Про протистояння в правоохоронних органах — кореспондент ТСН Олександр Романюк розповів.

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317 голосів «За». Сьогодні опівдні Верховна Рада звільняє з посади генпрокурора Руслана Кравченка. Цьому передувала ціла низка подій, що більше нагадувала серіал. Який, до слова, і досі не завершився.

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Саме під таким дописом — «Я давно мав це зробити…» о 8 ранку понеділка 14 вересня в телеграм каналі генпрокурор Руслана Кравченко зявляється відео:

«Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне усиновлення з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді».

Руслан Кравченко

10-хвилинне відео — під назвою «Янус» — змонтоване як сюжет-розслідування. З графікою, закадровим текстом, цитатами і свідченнями. І Кравченко обіцяє — це лише початок. Зокрема, твердить, що про підозру повідомлено і близькій людині очільника Спеціалізованої антикорпційної прокуратури Олександра Клименка. Ця особа нібито намагалася підкупити суддів ВАКС.

«Раніше від ухвалення цих рішень мене політично стримував президент Стримували і самі антикорупціонери, пропонуючи гарантії недоторканості в обмін на відмову від ухвалення підозрів».

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Згодом стає відомо — сам на той момент ще генпрокурор Кравченко уночі виїхав з України. Як твердить, у відрядження, у Париж, на 5 днів. На конференцію ПАРЄ щодо українських дітей. І це при наявності заяви на звільнення, яку Генпрокурор написав ще минулого тижня. І цьому передував, ще один сюжет, опублікований у соцмережах, але з боку НАБУ та САП — і під назвою «Карфаген». Це розслідування стосувалося можливого кришування незаконних колцентрів. Хоча сам генпрокурор підозри не отримав, але підозру отримав співробітник офісу генпрокуратури Сергій Кропива, який нині вже перебуває у СІЗО

«У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав», — відреагував президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський

Після ж появи поста Кравченко у понеділок — менш ніж через годину президент заявляє — проситиме Верховну раду його звільнити:

«Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно».

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Ще за кілька хвилин з’являється заява НАБУ. А по обіді антикорупціонери вже наживо проводять прес-конференцію.

Ситуацію зі звинуваченнями, які вранці озвучив Кравченко, називають політичним тиском на антикорупційні органи. Згадують торішні події, пов-язані із НАБУ та САП. Але кажуть — поки не розуміють, це були особисті дії з боку Кравченко — або ж спланована операція. А ще твердять, попри тиск — антикорупційні органи працюють у звичайному режимі. І офіційно не отримували жодних повідомлень про підозру.

«Я не бачив паперового документу, мені його ніхто не вручав, ніхто її не привозив в НАБУ та САП. Моя особиста думка, що це реакція на нашу операцію „Карфаген“. З приводу того, що підозру вручено і мені — то ні я, ані моя родина її не отримувала».

Щодо справи керівника НАБУ Семена Кривоноса. За словами Кравченко — підозра стосується одразу кількох епізодів. Перший стосується провадження, яке зареєстроване ще у квітні 14-го року. У документах йдеться про можливе хабарництво та підробку документів. А сама справа стосується узагалі 2009-го року. Тоді Кривоноса визнали винним у підкупі виборців, але він уникнув покарання, бо мав на утриманні малолітнього сина. Але, на відео, яке оприлюднив Кравченко, жінка свідчить, що Кривонос її дитину всиновив. За версією слідства — зробив Кривонос це лише з метою погашення судимості.

Інший епізод стосується випадку 12 річної давнини. Семен Кривонос тоді був керівником реєстраційної служби Обухівського району. І він нібито разом із сільським головою вимагали 72 тисячі доларів хабаря — за виділення землі площею у чверть гектара. Чоловіки начебто організували продаж цієї землі із заниженням вартості в документах. Оборудка була вже на фінальній стадії, аж поки його організатори не дізналися, що замовник, згідно з даними Кравченка, звернувся до правоохоронців і їхні махінації сталим відомі органам.

А от останній епізод стосується того, що під час обшуків Генпрокуратурі НАБУ та САП скопіювали документи щодо цих кримінальних справ.

Під брифінгу журналісти щонайменше тричі просять Семена Кривоноса прокоментувати суть цих підозр і звинувачень. Той називає їх телеграм-підозрами і відмовляється щось говорити:

«Я не коментую і не збираюся коментувати маячню і телеграм підозри. Щодо вилучених документів — детективи діяли в межах своїх повноважень».

Так само антикорупціонери не відповідають і на запитання, чи фігурує Кравченко в їхньому кримінальному провадженні і чи отримає підозру.

«Ми ніколи не анонсували і не будем анонсувати підозр. В загальному, якщо буде зібрана достатня кількість доказів для повідомлення про підозру, то така підозра вручається».

Вже після цього брифінгу — на телеграм каналі Руслана Кравченко з’являється ще один допис зі сканами підозр, які нібито були надіслані керівникам НАБУ і САП поштою, на робочі та особисті адреси, а ще квитанції і номери відправлень. А ще, за словами Кравченко, представники НАБУ та САП нібито ходили до ДБР та Офісу Генпрокурора, аби ці підозри скасували.

Президент, своєю чергою, надвечір офіційно указом відсторонив Кравченка від посади і вніс подання на його відставку до Верховної Ради.

Верховна Рада

А уже сьогодні депутати без зайвих емоцій, із дотриманням усіх формальностей дуже швидко відсторонили Руслана Кравченка.

Утім, хто виконуватиме обов’язки генерального прокурора, поки незрозуміло. Загадкою залишається і коли і як обиратимуть нового. Під час засідання частина депутатів закликала повернути конкурсний відбір на цю посаду. Не зрозуміло наразі, чи повернеться до України і сам Руслан Кравченко. Наразі він ні з ким із журналістів не спілкувався. Жодних інтерв’ю не давав і всю комунікацію веде через соцмережі.

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