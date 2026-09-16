Списував головний біль на похмілля: у 23-річного чоловіка виявили небезпечну хворобу

Головний біль виявився симптомом раку мозку / © Pexels

Реклама

23-річний Кел Петрі спочатку не надав особливого значення головному болю, який виникав у нього після алкоголю. Чоловік вирішив, що просто «старіє» і тепер важче переносить випивку, однак згодом лікарі виявили значно серйознішу причину.

Про це повідомило видання LADBible.

Реклама

Проблеми зі здоров’ям Петрі помітив на Різдво. Після вживання алкоголю біль з’являвся приблизно через три-чотири години. Чоловік пов’язував це з віком, приймав ібупрофен і не надто переймався, оскільки після таблетки йому ставало краще.

Реклама

Справжня причина з’ясувалася вже у січні. Обстеження показало, що у Петрі пінеобластома четвертого ступеня — рідкісна злоякісна пухлина головного мозку.

Від моменту встановлення діагнозу чоловік переніс дві операції. Медики видалили пухлину, а також рідину, яка накопичилася в мозку. Після цього Петрі протягом кількох тижнів проходив протонну променеву терапію. Тепер він продовжує лікування за допомогою хіміотерапії.

Причина появи пухлини залишається невідомою. За словами Петрі, його випадок настільки рідкісний, що ним зацікавилася велика кількість медиків. Фахівці також поки не можуть визначити, чи новоутворення виникло й розвинулося за короткий час, чи тривалий період залишалося прихованим, перш ніж з’явилися симптоми.

Пінеобластому найчастіше виявляють у пацієнтів віком до 20 років. Захворювання може проявлятися головним болем, нудотою, підвищенням внутрішньочерепного тиску та порушеннями рухів очей.

Реклама

Нагадаємо, біль у спині, плечах і ребрах 39-річна жінка спочатку не сприймала як тривожний симптом. Вона купила новий матрац, однак її стан продовжував погіршуватися.

Новини партнерів