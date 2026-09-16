До кінця року кількість загиблих військових РФ може сягнути мільйона — Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Загальна кількість загиблих у війні проти України росіян за пʼять років повномасштабного вторгнення наблизиться до одного мільйона.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу CBS News.

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З його слів, до кінця цього року російська армія втратить ще 300 тисяч осіб.

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«Ми вважаємо, що росіяни цього року втратять 300 тисяч людей. Йдеться про загиблих. Це означатиме, що у них буде один мільйон загиблих людей за п’ять років війни. Ще раз — один мільйон загиблих», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що «Путін не хоче миру, але він розуміє, що йому потрібно знайти шлях зупинити цю війну таким чином, щоб це здавалось „перемогою“ для російського суспільства».

«Він вважає, що його мінімальною ціллю є повна окупація Донеччини, і він продає це своєму народу», — додав глава держави.

Втрати РФ у війні проти України — що відомо

На війні проти України за останню добу росіяни втратили на фронті 1 530 військових, 27 артилерійських систем і сотні одиниць іншої техніки, звітує Генштаб.

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Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.

Очільник Головного управління розвідки МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко зазначав, що у Володимира Путіна та його армії залишилося максимум два роки для продовження активних бойових дій. Величезні втрати особового складу, падіння морального духу та виснаження економіки РФ не дозволять Кремлю вести війну після 2028 року.

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