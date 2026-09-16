До конца года количество погибших военных РФ может достичь миллиона - Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Общее число погибших в войне против Украины россиян за пять лет полномасштабного вторжения приблизится к одному миллиону.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News.

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По его словам, к концу этого года российская армия потеряет еще 300 тысяч человек.

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«Мы считаем, что россияне в этом году потеряют 300 тысяч человек. Речь идет о погибших. Это будет означать, что у них будет один миллион погибших за пять лет войны. Еще раз — один миллион погибших», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что «Путин не хочет мира, но он понимает, что ему нужно найти путь остановить эту войну таким образом, чтобы это казалось „победой“ для российского общества».

«Он считает, что его минимальная цель — полная оккупация Донетчины, и он продает это своему народу», — добавил глава государства.

Потери РФ в войне против Украины — что известно

На войне против Украины за последние сутки россияне потеряли на фронте 1530 военных, 27 артиллерийских систем и сотни единиц другой техники, отчитывается Генштаб.

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Владимир Зеленский 31 июля 2026 озвучил новые данные — потери россиян за время полномасштабной войны достигли 1,6 миллиона военных. Из них около 700 тысяч погибли.

Что касается украинских потерь, по словам президента Зеленского, по меньшей мере, 50 тысяч украинских военных погибли (в феврале он называл цифру в 55 тысяч). Еще почти 400 тысяч получили ранения. Большое количество военных считается пропавшими без вести.

Глава Главного управления разведки МО Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко отмечал, что у Владимира Путина и его армии осталось максимум два года для продолжения активных боевых действий. Громадные потери личного состава, падение морального духа и истощение экономики РФ не позволят Кремлю вести войну после 2028 года.

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