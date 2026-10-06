РФ готовит новый массированный удар в ближайшее время — Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил об обновленной информации от разведки о подготовке россиянами массированного удара в ближайшее время.

Об этом глава государства сказал во время своего традиционного видеообращения за 6 октября.

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«Есть обновленная информация от разведки о подготовке россиянами массированного удара. Пожалуйста, очень прошу, берегите себя. Пожалуйста, реагируйте на сигналы о ракетной опасности. Украинские службы, наши Воздушные Силы готовы к реагированию и насколько это позволят наши средства защиты», — сообщил Зеленский.

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Когда произойдет удар и куда будут целиться россияне

По данным некоторых мониторинговых каналов, массированный обстрел Украины может произойти уже этой ночью, в ночь на 7 октября. Ориентировочно Россия может применить 70 крылатых и 32 баллистических ракет. Основными направлениями удара указаны Киевщина, Житомирщина и Львовщина, однако эта информация неофициальная и требует подтверждения.

Другой канал предполагает, что удар может быть в ближайшие две ночи.

«Бомбардировщики Ту-95мс, Ту-160 выполнили передислокации в течение суток и готовы к боевым вылетам сегодня ночью-завтра. Ожидаем в ближайшие 2 ночи массированный комбинированный удар с применением ±35 баллистических ракет и десятков крылатых ракет с реактивными БпЛА», — пишет Телеграмм канал «ПВО Радар».

UPD

По состоянию на 20:50 мониторинговые чаты пишут, что в воздушном пространстве РФ наблюдаются 3 борта Ту-160 с аэродрома «Белая» (Иркутская область).

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Напомним, сегодня Зеленский уже предупреждал, что россияне готовят массированный удар.

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