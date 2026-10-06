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Отбросило на несколько метров: смертельное ДТП унесло жизнь украинки в Турции
В Алании в ДТП погибла украинка. Мотоцикл столкнулся с автомобилем.
В турецком курортном городе Алания произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель гражданки Украины. Женщина находилась на мотоцикле, столкнувшемся с легковым автомобилем на одном из городских проспектов.
Об этом сообщает издание Akdeniz Gerçek.
По данным местных правоохранителей, происшествие произошло в районе Оба на проспекте Ататюрка. Автомобиль, за рулем которого находился 37-летний мужчина, столкнулся с мотоциклом под управлением 25-летнего водителя.
Отмечается, что в результате сильного удара двухколесное транспортное средство перевернулось, а водителя и его пассажирку отбросило на несколько метров. Обоих пострадавших с тяжелыми травмами срочно доставили в Учебно-исследовательскую больницу Аланию.
Несмотря на усилия медиков, ехавшая на мотоцикле как пассажирка 34-летняя гражданка Украины Асия Мачкалян скончалась в больнице от полученных травм. Водитель мотоцикла находится в больнице, где продолжает получать необходимое лечение.
Водителя автомобиля задержали сотрудники полиции. Правоохранительные органы Турции выясняют все обстоятельства и детали трагического события.
Напомним, в Святошинском районе Киева столкнулись две маршрутки. Среди пострадавших есть ребенок.
А в Житомирской области водитель сбила двух подростков — один из них умер.