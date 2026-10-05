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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Военные ТЦК попали в ДТП в Камянском: что произошло с мотоциклистом

В Днепровском областном ТЦК подтвердили факт аварии в Камянском и подчеркнули, что происшествие не связано с мерами мобилизации, а его причиной предварительно стало нарушение ПДД.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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ДТП

ДТП / © Getty Images

В Камянском Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в Днепровском областном ТЦК и СП в Facebook в ответ на распространившуюся в социальных сетях информацию.

По предварительным данным, авария произошла в результате нарушения Правил дорожного движения. В военкомате особо подчеркнули, что инцидент никоим образом не связан с проведением мероприятий по мобилизации.

«Сообщаем, что ДТП с участием военнослужащих районного территориального центра комплектования и социальной поддержки не связано с мероприятиями по мобилизации. По предварительным данным, авария произошла в результате нарушения Правил дорожного движения», — подчеркнули в ТЦК.

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Его каретой скорой медицинской помощи доставили в лечебное учреждение.

На месте происшествия работают представители Национальной полиции Украины, которые выясняют все обстоятельства аварии и дадут ей правовую оценку.

Напомним, в Одесской области 3 сентября произошла резонансная авария с участием работников ТЦК и СП. Водитель сбил двухлетнего мальчика и скрылся с места происшествия. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

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