ТЦК отменил студенту отсрочку и сразу мобилизовал: что решил суд

Мобилизация в Украине / © ТСН

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ТЦК лишил студента дневной формы отсрочки и сразу мобилизовал его, заявив, что тот поступил в вуз только для уклонения от службы. В военкомате утверждали, что мужчина не посещает занятия и не учится, однако сам университет опроверг это и подтвердил его действующий статус.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Почему мобилизовали студента?

Человек учился на дневной форме в частном «Киевском университете культуры» по специальности «Аудиовизуальное искусство и производство». Согласно справке из ЕГЕБО, он получал степень бакалавра без нарушения последовательности образования, а обучение должно было продолжаться до 30 июня 2027 года. На этом основании студент законно получил отсрочку, подтвержденную в приложении «Резерв+».

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Тем не менее, в ТЦК провели проверку и заявили, что студент не посещает занятия. Еще 16 мая 2026 года комиссия отменила его отсрочку из-за «невыполнения учебного плана и введения с целью уклонения от службы». В тот же день руководитель ТЦК издал приказ №М250 о призыве мужа, а командир воинской части приказом №138 причислил его к спискам личного состава.

Студент обратился в суд с требованиями отменить приказы о мобилизации, зачислении в часть, обязать уволить его со службы и обновить учетные данные.

Имеет ли право ТЦК проверять обучение: позиция вуза и суда

В суде ТЦК настаивал, что отменил отсрочку законно из-за отсутствия обучения, а отмена призыва уже не восстановит права мужчины. Военная часть также была против иска, ссылаясь на решение Верховного Суда о необратимости мобилизации и отсутствии у командира полномочий проверять ТЦК. Киевский университет культуры подтвердил, что студент посещал занятия и его не отсчитывали.

Суд отметил, что по постановлению Кабмина №560 отсрочку можно отменить только в случае потери или изменения оснований для нее. ТЦК не предоставил никаких доказательств отчисления или перевода студента. Суд подчеркнул, что оценивать обучение и посещение занятий может только университет, а ТЦК не имеет права подменять собой учебное заведение и делать собственные выводы.

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Также суд вышел за пределы иска и самостоятельно упразднил первоначальное решение ТЦК об аннулировании отсрочки, ведь без этого восстановить права мужчины было невозможно.

Аргумент воинской части о «необратимости мобилизации» суд отклонил: по данному ответчику делу обжаловали решение ВЛК, тогда как здесь — незаконный призыв студента с действующей отсрочкой. Опираясь на практику ЕСПЧ, суд подчеркнул, что ошибки государственных органов не должны исправляться на средства граждан.

Что решил суд

По результатам рассмотрения Закарпатский окружной административный суд частично удовлетворил исковые требования:

Признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК от 16 мая 2026 об отмене отсрочки. Признал противоправным и отменил приказ начальника ТЦК № М250 от 16 мая 2026 о призыве мужчины на военную службу. Признал противоправным и отменил приказ командира воинской части № 138 от 16 мая 2026 г. в части зачисления истца в личный состав. Обязал воинскую часть уволить мужчину с военной службы и исключить его из списков личного состава. Постановил взыскать в пользу истца 2 129,92 грн судебного сбора из бюджетных ассигнований ТЦК.

Требование восстановить военно-учетные данные суд признал преждевременным до того, как мужчину фактически уволят из воинской части.

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Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине расширили список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Теперь такое право имеют также члены Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и работники его секретариата.

Ранее мы писали, троих студентов мобилизовали, несмотря на действующие отсрочки после необычной проверки в ТЦК. Чем закончилось дело в суде — читайте дальше.

Также в Украине может быть отменено право предприятий бронировать 100% работников от мобилизации. Из-за массовых злоупотреблений и «раздуваний» штата Кабинет министров готовит новые критерии критичности бизнеса.

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