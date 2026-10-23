ТЦК скасував студенту відстрочку та одразу мобілізував: що вирішив суд

Мобілізація в Україні / © ТСН

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ТЦК позбавив студента денної форми відстрочки та одразу мобілізував його, заявивши, що той вступив до вишу лише для ухилення від служби. У військкоматі стверджували, що чоловік не відвідує заняття та не вчиться, проте сам університет це спростував і підтвердив його чинний статус.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

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Чому мобілізували студента?

Чоловік навчався на денній формі в приватному «Київському університеті культури» за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво». Згідно з довідкою з ЄДЕБО, він здобував ступінь бакалавра без порушення послідовності освіти, а навчання мало тривати до 30 червня 2027 року. На цій підставі студент законно отримав відстрочку, підтверджену в застосунку «Резерв+».

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Попри це, у ТЦК провели перевірку та заявили, що студент не відвідує заняття. Ще 16 травня 2026 року комісія скасувала його відстрочку через «невиконання навчального плану та вступ із метою ухилення від служби». Того ж дня керівник ТЦК видав наказ № М250 про призов чоловіка, а командир військової частини наказом № 138 зарахував його до списків особового складу.

Студент звернувся до суду з вимогами скасувати накази про мобілізацію, зарахування до частини, зобов’язати звільнити його зі служби та поновити облікові дані.

Чи має право ТЦК перевіряти навчання: позиція вишу та суду

У суді ТЦК наполягав, що скасував відстрочку законно через відсутність навчання, а скасування призову вже не відновить права чоловіка. Військова частина також була проти позову, посилаючись на рішення Верховного Суду про незворотність мобілізації та відсутність у командира повноважень перевіряти ТЦК. Натомість Київський університет культури підтвердив, що студент відвідував заняття і його не відраховували.

Суд зазначив, що за постановою Кабміну № 560 відстрочку можна скасувати лише у разі втрати чи зміни підстав для неї. ТЦК не надав жодних доказів відрахування або переведення студента. Суд наголосив, що оцінювати навчання та відвідування занять може тільки університет, а ТЦК не має права підміняти собою навчальний заклад і робити власні висновки.

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Також суд вийшов за межі позову й самостійно скасував первинне рішення ТЦК про анулювання відстрочки, адже без цього відновити права чоловіка було неможливо.

Аргумент військової частини про «незворотність мобілізації» суд відхилив: у наведеній відповідачем справі оскаржували рішення ВЛК, тоді як тут — незаконний призов студента з чинною відстрочкою. Спираючись на практику ЄСПЛ, суд наголосив, що помилки державних органів не повинні виправлятися коштом громадян.

Що вирішив суд

За результатами розгляду Закарпатський окружний адміністративний суд частково задовольнив позовні вимоги:

Визнав протиправним та скасував рішення комісії ТЦК від 16 травня 2026 року про скасування відстрочки. Визнав протиправним та скасував наказ начальника ТЦК № М250 від 16 травня 2026 року про призов чоловіка на військову службу. Визнав протиправним та скасував наказ командира військової частини № 138 від 16 травня 2026 року в частині зарахування позивача до особового складу. Зобов’язав військову частину звільнити чоловіка з військової служби та виключити його зі списків особового складу. Постановив стягнути на користь позивача 2 129,92 грн судового збору за рахунок бюджетних асигнувань ТЦК.

Вимогу відновити військово-облікові дані суд визнав передчасною до того, як чоловіка фактично звільнять із військової частини.

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Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні розширили перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Тепер таке право мають також члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та працівники його секретаріату.

Раніше ми писали, трьох студентів мобілізували попри чинні відстрочки після незвичної перевірки у ТЦК. Чим закінчилася справа в суді — читайте далі.

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