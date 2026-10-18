Немає довідки з ЄДЕБО — немає відстрочки?: студент польського університету оскаржив відмову ТЦК

Студент польського університету не отримав відстрочку через відсутність довідки з ЄДЕБО / © ТСН.ua

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Полтавський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у наданні відстрочки від мобілізації чоловікові, який навчається в польському університеті. Причиною відмови стала відсутність довідки з української електронної бази освіти, яку іноземний заклад не міг сформувати.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Суд дійшов висновку, що право на відстрочку не можна ставити в залежність виключно від наявності такого документа, якщо навчання за кордоном підтверджується іншими належними доказами. Водночас ТЦК зобов’язали повторно розглянути заяву чоловіка, а не надати відстрочку автоматично.

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Чому ТЦК відмовив у відстрочці

Чоловік звернувся по відстрочку як здобувач вищої освіти, який навчається за денною формою та здобуває рівень освіти, вищий за раніше отриманий.

Для підтвердження свого статусу він подав документи польського закладу освіти, зокрема довідку про зарахування, підтвердження статусу студента та інші документи з офіційними перекладами.

Однак комісія ТЦК та СП відмовила в задоволенні заяви. Серед аргументів було те, що чоловік не надав довідки про здобувача освіти, сформованої в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

У ТЦК вважали, що без документа, передбаченого Порядком № 560, поданих матеріалів недостатньо для підтвердження права на відстрочку. Чоловік не погодився з таким рішенням і звернувся до суду.

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Де навчається позивач і які документи він подав

Як установив суд, позивач здобуває ступінь магістра за спеціальністю «Психологія» у Вищій школі суспільних наук і безпеки в польському місті Лодзь. Він навчається за денною формою в період із 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2029 року.

Заяву про надання відстрочки чоловік подав 18 вересня 2025 року через адміністратора центру надання адміністративних послуг. Підставою він зазначив пункт 1 частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Комісія розглянула документи й 27 березня 2026 року оформила відмову протоколом № 54.

Під час судового розгляду з’ясувалося, що польський університет не має доступу до української електронної бази освіти, а отже, не може сформувати довідку за встановленою в Україні формою. При цьому чоловік надав інші документи, які підтверджували його навчання.

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Чому суд визнав відмову незаконною

Суд звернув увагу на те, що пункт 1 частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не обмежує право на відстрочку лише студентами українських закладів освіти.

Для застосування цієї норми має значення, чи здобуває людина рівень освіти, вищий за раніше отриманий, і чи дотримується встановленої законодавством послідовності здобуття освіти.

На думку суду, відсутність довідки з ЄДЕБО сама по собі не може бути достатньою підставою для відмови, якщо заклад освіти за кордоном об’єктивно не має можливості її сформувати, а факт навчання підтверджується іншими документами.

Крім того, суд зазначив, що перелік документів, передбачених додатком 5 до Порядку № 560, не є вичерпним. Тому під час розгляду заяви комісія має враховувати й інші належні та допустимі докази, які підтверджують право людини на відстрочку.

Окремо суд розглянув питання послідовності здобуття освіти. Раніше чоловік отримав освіту молодшого спеціаліста, вступав на бакалаврат, але був відрахований без отримання диплома. Пізніше він здобув професію тракториста-машиніста.

У цьому питанні суд урахував позицію Верховного Суду, викладену в постанові від 26 листопада 2025 року у справі № 160/29658/24. Згідно з нею, продовження навчання на певному рівні вищої освіти без отримання відповідного документа про освіту не вважається повторним здобуттям цього рівня та не порушує послідовності освіти.

Також суд наголосив, що закон не містить заборони на надання відстрочки особам, які навчаються в іноземних університетах.

Що постановив суд

Полтавський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов у справі № 440/3986/26.

Суд визнав протиправним і скасував рішення комісії ТЦК та СП від 27 березня 2026 року № 54 у частині відмови в наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

ТЦК також зобов’язали повторно розглянути заяву чоловіка, врахувавши висновки суду, та повідомити його про результати.

Водночас суд не зобов’язував комісію автоматично надати відстрочку. Йдеться саме про повторний розгляд заяви з урахуванням установлених обставин і правової оцінки суду.

В іншій частині позовних вимог суд відмовив. Зокрема, він зазначив, що повідомлення про відмову саме по собі не є індивідуальним правовим актом, який породжує правові наслідки, тому окремо скасовувати його немає підстав.

Також за рахунок бюджетних коштів ТЦК та СП на користь позивача стягнули 665,60 грн судового збору.

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