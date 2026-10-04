«Додали» 2 см на ВЛК і відправили гранатометником: чоловік зі зростом 148 см пішов до суду

Суд скасував призов чоловіка зростом 148 см / © ТСН

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Помилка на два сантиметри під час медогляду стала вирішальною для мобілізації українця та його призначення гранатометником. Київський окружний адміністративний суд розглянув справу військового, який оскаржив висновок ВЛК, наказ про призов і зарахування до списків військової частини.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

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Приписали два сантиметри й відправили штурмувати: суд втрутився у справу мобілізованого чоловіка зростом 148 см

Головною причиною позову стало те, що під час первинного огляду ВЛК записала зріст чоловіка — 150 сантиметрів, хоча його зріст 148 см. Суд виявив численні порушення в первинному обстеженні й дійшов висновку, що через викривлені дані фізичного розвитку до громадянина не застосували норми статті 82 Розкладу хвороб.

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У матеріалах справи №320/31120/26 йдеться, що чоловік 1995 року народження раніше не проходив строкову службу. 14 квітня 2026 року його поставили на військовий облік і направили на ВЛК для визначення придатності до мобілізації.

Під час медогляду в картці вказали зріст 150 см та вагу 57 кг, визнавши чоловіка повністю придатним. Наступного ж дня, 15 квітня, очільник ТЦК та СП видав наказ про його призов та відправку до військової частини. Того ж дня командир зарахував мобілізованого до особового складу й призначив гранатометником штурмового відділення штурмової роти.

Потім чоловік проходив повторні комісії, де його визнали придатним до служби лише у частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах, логістиці, зв’язку, охороні та оперативному забезпеченні — із забороною служити у спецпризначенцях, ДШВ та морській піхоті.

Військовий наполягав, що його реальний зріст — 148 см, що підтверджується медичною документацією. Він пояснив, що додаткові 2 см йому приписали, аби мобілізувати. Позивач спирався на статтю 82 Розкладу хвороб, яка охоплює недостатній фізичний розвиток, зокрема зріст нижче 150 см або вагу менш як 45 кг.

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Відповідачі заперечували. Вони переконували, що встановлення діагнозів придатності є компетенцією ВЛК, до якої суд не має стосунку.

Що вирішив суд

Вивчивши докази, суд підтвердив: у картці від 14 квітня вказано 150 см, проте медичні документи, наступні обстеження та інші матеріали свідчать про зріст 148 см. Жоден із відповідачів цей факт не спростував.

Окрім того, чоловік з раннього дитинства був під диспансерним наглядом через затримку зросту та має офіційні діагнози «низькорослість» і «епіфізарна хондродистрофія». Суд звернув увагу й на розбіжності у вазі: замість зафіксованих спершу 57 кг під час іншого огляду вказано 51 кг.

Окрему увагу суд звернув на грубі процедурні порушення, коли лікарі не заповнили графу, де людина власним підписом засвідчує надання повних відомостей про здоров’я та підтверджує, що попереджена про наслідки приховування даних.

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З досліджень чоловіку зробили тільки загальний аналіз крові, і той — у неповному обсязі.

Через це суд констатував, що огляд провели неповно та з порушенням вимог Положення №402.

Ключовим моментом розгляду стало застосування статті 82 Розкладу хвороб. Пояснення до неї передбачає, що придатними визнаються громадяни та військовослужбовці з хорошим фізичним розвитком, пропорційною будовою тіла та збалансованим харчуванням, які мають зріст не менше 150 см і вагу від 45 кг.

На думку суду, саме фальсифікований чи помилковий показник у 150 см позбавив чоловіка права на застосування цієї статті під час первинного огляду. Первинну довідку про придатність суд визнав протиправною та скасував, а разом із нею — і дві наступні гарнізонні довідки як похідні.

В обґрунтуванні рішення суд застосував фундаментальний принцип: неправомірні дії не можуть породжувати правомірний результат, а ризик помилки державного органу має покладатися на державу, а не на громадянина.

Визначення зросту у 150 см замість 148 см стало першопричиною незаконного призову, і ця помилка не може виправлятися коштом позивача чи створювати для нього негативні наслідки.

Київський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позовні вимоги:

Визнано протиправною та скасовано первинну довідку ВЛК від 14 квітня 2026 року. Скасовано в частині, що стосується позивача, наказ ТЦК та СП від 15 квітня про мобілізацію та наказ командира військової частини про зарахування до списків. Визнано протиправними та скасовано довідки гарнізонних ВЛК від 11 червня та 27 липня 2026 року. Зобов’язано військову частину прийняти рішення про звільнення чоловіка з військової служби та виключити його зі списків особового складу.

Аргументи відповідачів про незворотність мобілізаційної процедури суд відхилив. Рішення може бути оскаржене.

Вчителя мобілізували попри відстрочку: що сказав суд

Нагадаємо, 2 вересня 2025 року працівники поліції та ТЦК затримали вчителя трудового навчання Себечівської гімназії, який працював на повну ставку, і того ж дня зарахували його до особового складу військової частини.

Навчальний заклад неодноразово звертався до ТЦК із проханням урахувати право педагога на відстрочку через ризик зриву освітнього процесу. У відповідь ТЦК стверджував, що чоловік особисто не подавав заяву та необхідні документи, а у військовій частині заявили, що діяли згідно з наданими списками і не мають повноважень перевіряти законність призову.

Львівський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов учителя, визнавши дії ТЦК незаконними та скасувавши наказ про його зарахування до військової частини. Суд зазначив, що за законом педагогічні працівники з навантаженням не менше 0,75 ставки не підлягають призову, а обов’язок з перевірки наявності підстав для відстрочки покладено саме на ТЦК. Оскільки перевірку проведено не було, суд також ухвалив стягнути з ТЦК на користь позивача 1221,20 гривні судового збору.

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