Львівського блогера Пана Романа мобілізували до війська: де він служитиме

Пан Роман / © instagram.com/panromanblog

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Львівського блогера Романа Чихарівського, відомого в соцмережах як Пан Роман, мобілізували до Сил оборони України. Він служитиме у «Хартії».

Про мобілізацію блогер повідомив увечері 21 вересня на своїй сторінці в Instagram.

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За його словами, він проходитиме службу в полку безпілотних систем «Лава», який входить до складу корпусу «Хартія» Національної гвардії України.

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«Мобілізували. Буду шось трошка тойвот у Лава.Хартія», — написав Чихарівський, зберігши звичну для свого образу жартівливу манеру спілкування.

Інших подробиць про мобілізацію блогер не повідомив. У коментарях під дописом його підписники залишили слова підтримки.

Хто такий Пан Роман

Роман Чихарівський родом із Тернопільщини, а освіту здобував у Львові, навчаючись у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Його блог став популярним 2022 року. Саме тоді Чихарівський створив образ Пана Романа — побожного та повчального галицького дідуся, який із гумором коментує події в Україні, повчає молодь і висловлюється на суспільні теми.

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Персонаж також став відомим завдяки жартівливим відео про «розпусту», сучасні технології, ІТ та різні повсякденні ситуації.

Нині сторінка Пана Романа в Instagram має понад 218 тисяч підписників, а його TikTok — понад 256 тисяч. Відео блогера зібрали більш ніж 13 мільйонів уподобань.

Нагадаємо, біля офісу телеканалу «Інтер» у Києві представники ТЦК та поліція затримали режисера монтажу телестудії «Служба інформації». На відео видно, як чоловіка силоміць саджають до автомобіля. У ТЦК заявили, що він перебував у розшуку, не мав оформленої відстрочки чи бронювання та підлягав мобілізації. У відомстві стверджують, що протиправних дій з боку ТЦК і поліції не було.

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