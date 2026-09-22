Полиці магазинів можуть спорожніти: які продукти радять мати вдома через рекордне Ель-Ніньйо

Якими продуктами варто запастися через Ель-Ніньйо

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Через загрозу потужного Ель-Ніньйо, який може спричинити екстремальну погоду та перебої з постачанням продовольства, експерти радять заздалегідь подбати про запас продуктів тривалого зберігання.

Про це повідомило видання Unilad.

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Ель-Ніньйо виникає через значне підвищення температури поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану та здатне впливати на погоду в різних регіонах світу. Нинішнє явище, за прогнозами синоптиків, може виявитися одним із найпотужніших за всю історію спостережень.

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Екстремальна погода може позначитися не лише на окремих регіонах, а й на глобальних ланцюгах постачання. Професор Річард Вайлдінг, який спеціалізується на стратегії ланцюгів постачання, попередив BBC, що навіть звичні й доступні товари за певних умов можуть раптово стати дефіцитними.

На випадок тривалої надзвичайної ситуації фахівці рекомендують насамперед запастися продуктами, які довго зберігаються та не потребують складного приготування. Фахівчиня з харчування Семмі Гілл радить звернути увагу на вівсянку, рис, макарони, цільнозернові пластівці, крекери та пшеничне печиво.

Джерелами білка можуть стати консервовані нут, сочевиця та квасоля, несолоні горіхи, арахісова паста, а також консервована риба — зокрема тунець, скумбрія та сардини.

Дієтологиня Ребекка Макманамон також радить мати вдома консервовані фрукти. Вони містять клітковину та вітаміни, а рідину з таких консервів можна використовувати як додаткове джерело рідини.

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До запасів експерти рекомендують додати молоко тривалого зберігання, мариновані овочі та яйця. Водночас вони радять обережніше ставитися до локшини швидкого приготування, готових консервованих супів та обробленого м’яса через високий вміст солі й насичених жирів.

Окремо фахівці наголошують на запасах питної води. За їхніми рекомендаціями, щоденне споживання рідини має становити приблизно 1,5–2,5 літра, а продукти з високим вмістом рідини можуть частково допомогти підтримувати водний баланс.

Ель-Ніньйо — останні новини

Нагадаємо, вчені з’ясували, що Ель-Ніньйо за останні десятиліття став значно потужнішим. Аналіз коралів показав: протягом останніх 40 років сила цього кліматичного явища була майже на 40% більшою, ніж у попередню тисячу років.

Дослідники пов’язують такі зміни насамперед із глобальним потеплінням. За їхніми словами, природні чинники, зокрема вулканічна та сонячна активність, не можуть повністю пояснити настільки різке посилення Ель-Ніньйо.

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Науковці попереджають, що сильніші цикли Ель-Ніньйо можуть призводити до частіших та масштабніших кліматичних екстремумів — посух, повеней, лісових пожеж, а також проблем із продовольством у різних регіонах світу.

Раніше стало відомо, що глобальна температура океану досягла найвищого середньодобового рівня за всю історію спостережень, що є тривожною ознакою посилення Супер Ель-Ніньйо. Науковці застерігають, що найгірші наслідки для планети ще попереду.

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