Цей звичний з дитинства продукт забороняють у деяких країнах: причина може здивувати

Чому мак забороняють у деяких країнах і чим він корисний / © Credits

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Макове насіння давно є звичною частиною кухні Центральної Європи. Його додають до випічки, десертів, каш та інших страв, однак поживна цінність цього продукту значно ширша за звичайне кулінарне використання. Мак містить кальцій, магній, залізо, цинк, рослинний білок, клітковину, ненасичені жирні кислоти та вітамін Е.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Однією з головних особливостей макового насіння є високий вміст кальцію. Саме тому його часто згадують у контексті підтримання здоров’я кісток і зубів. Водночас сам по собі мак не можна вважати засобом профілактики чи лікування остеопорозу, адже стан кісткової тканини залежить також від вітаміну D, достатнього споживання білка, фізичної активності та інших поживних речовин.

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Крім кальцію, мак є джерелом магнію, фосфору, марганцю, міді, заліза та цинку. Ці мікроелементи виконують різні функції в організмі. Зокрема, магній бере участь у роботі багатьох ферментів, а мідь і залізо необхідні для нормального кровотворення.

У складі макового насіння також є рослинний білок і харчові волокна. Клітковина сприяє нормальному травленню та може довше підтримувати відчуття ситості. Водночас у людей із чутливою травною системою велика кількість маку може викликати здуття або дискомфорт.

Ще одна важлива особливість продукту — значний вміст жирів, переважно ненасичених жирних кислот. Через це мак є досить калорійним. Особливо це варто враховувати у випадках, коли його поєднують із цукром, медом, маслом або іншими енергетично щільними інгредієнтами у випічці та десертах.

Мак можна використовувати не лише у традиційних солодких стравах. Його додають до каш, натурального йогурту, граноли, хліба, салатів, печених овочів та інших страв. Також він добре поєднується з яблуками, грушами, сливами, малиною, смородиною та вишнями.

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Окрему увагу привертає питання опіатних алкалоїдів. Морфін та кодеїн можуть потрапляти на поверхню макового насіння під час збирання врожаю. Саме через це в деяких країнах імпорт маку суворо контролюють або обмежують.

Водночас харчове макове насіння та опіум — це не одне й те саме. Насіння, яке продається для кулінарного використання, має відповідати встановленим нормам безпеки щодо допустимого рівня алкалоїдів. Сучасні способи очищення та контроль якості зменшують ризики, пов’язані з такими речовинами.

Водночас не рекомендується готувати концентровані настої чи екстракти з макового насіння невідомого походження. Вміст активних речовин у таких продуктах може бути непередбачуваним, тому їх не можна прирівнювати до звичайного харчового маку.

Є й інші нюанси. У рідкісних випадках мак може спричинити алергічну реакцію. Серед можливих симптомів — свербіж у роті, кропив’янка, набряк губ або горла, блювання чи утруднене дихання. За появи виражених симптомів необхідна медична допомога.

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Важливе значення має і правильне зберігання. Через високий вміст жирів мелене макове насіння швидше окислюється та може набувати гіркого або прогірклого смаку. Тому його рекомендують подрібнювати безпосередньо перед використанням, а зберігати — у герметичній упаковці, у прохолодному та темному місці.

Мак заборонений в деяких країнах світу

Деякі країни світу суворо обмежують ввезення та продаж продуктів із маком через ризик наявності на насінні слідів опіатних алкалоїдів. Зокрема, за повідомленням BBC, у серпні 2026 року в Сінгапурі та Південній Кореї з платформ електронної комерції почали вилучати популярну американську приправу Trader Joe’s Everything But the Bagel, яка містить мак.

У Південній Кореї під час перевірки приправи виявили морфін і кодеїн — опіати, що містяться в соку рослини маку.

У Сінгапурі Центральне бюро з боротьби з наркотиками повідомило про видалення з онлайн-магазинів понад 20 оголошень із цією приправою. Власників уже придбаного продукту закликали його утилізувати.

У Південній Кореї правоохоронці також з’ясували, що деякі люди привозили приправу із закордонних поїздок як сувенір, а потім перепродавали її. За даними The Korea Herald, частина продавців не знала про наявність у продукті контрольованих речовин, тоді як інші були про це поінформовані.

«Навіть якщо продукт легально продається за кордоном, його можуть класифікувати як наркотичну речовину або заборонений імпорт у Кореї, тому потрібна особлива обережність», — зазначили в поліції Кореї.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чому для когось чашка кави ввечері майже непомітна, а для інших навіть ранковий кофеїн може позначитися на самопочутті та сні.

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