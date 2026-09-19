Які ліки терміново потрібно купити: правда про дефіцит і стрибок цін після ударів РФ

Аптека

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Росіяни цього тижня знов били по складах медикаментів в Україні. Це вже відбилося на роздрібній торгівлі. В аптеках зникли окремі препарати. Повторне виробництво, контроль їх якості, ввезення в країну та доставка потребує додаткового часу.

Чи можуть проблеми з окремими ліками перерости у глобальний дефіцит медикаментів — кореспондентка ТСН Ірина Маркевич збирала думки експертів.

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Так цього тижня палав склад одного з найбільших дистриб’юторів лікарських засобів в Одесі. Це щонайменше четвертий великий склад фармацевтичної логістики в України, який знищила росія лише за вересень. Найбільшим був центр зберігання на Київщині площею 45 тисяч квадратних метрів, де накопичувалися ліки іноземних медичних гігантів та гуманітарні вантажі. Збитки оцінюють у мільярди гривень.

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Які саме ліки були знищені — цієї інформації у публічній площині не має. Але ці атаки одразу вплинули на роздрібну торгівлю.

Поки найбільша проблема з гормональними препаратами для щитоподібної залози. За інформацією ТСН, тримісячний запас одного з препаратів зберігався саме на складах в Одесі.

Атаки РФ по складах

Аліна — все життя на замісній терапії. Її діагноз — аутоімунний тиреоїдит. Це коли організм атакує клітини щитоподібної залози — вони руйнуються і не виробляють потрібні гормони. Отже треба приймати штучні.

«Ми залежні від цієї малесенької пігулки. Ми не можемо без них, ми не можемо сказати, ну не має гречки — ми можемо на рис перейти, ми не можемо перейти», — пояснює вона.

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Пігулки в неї вже закінчилися. Аліна обійшла усі найближчі аптеки і всюди одна і та сама відповідь.

Якщо вона не приймає свій препарат кілька днів — Аліна не може встати з ліжка. Щоб протриматися кілька днів, вона знайшла вдома залишки препарату в інших дозування і сама вимірювала необхідну дозу гормону, що теж ризиковано.

Одну пачку препарату її мама знайшла у Харкові.

«Вона одразу викупила і одразу мені відправила», — каже жінка.

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Аптечна асоціація заявила, що моніторить забезпечення аптек препаратами. Комунальне підприємство «Фармація» повідомила про те, що у їх мережі наразі спостерігається зменшення імпортних ліків, через порушення ланцюгів логістики. У Європейській фармацевтичній асоціації вважають, що можливий точковий дефіцит на окремі препарати.

Очільник експертного центру міністерства охорони здоров’я Едем Адаманов напередодні у ефірі ТСН підкреслював, що глобальної нестачі препаратів в Україні не буде:

«Ми дуже близько знаходимося біля європейського кордону, ми зможемо перебудуватися з коліс, у нас є досвід мобільних аптек, у нас є досвід „Укрпошти“ — у нас це відпрацьовано».

Імпортери та виробники вже зараз перебудовують логістику і розосереджують зберігання препаратів на дрібніших складах. Великі іноземні компанії мають змогу зберігати запаси на складах на території Європейського союзу і постачати в Україну невеликими партіями. Однак втрати через атаки росіян, додаткові витрати на зберігання і довезення медикаментів зрештою відіб’ється на їх ціні.

«Все що відбувається завжди лягає на кишеню споживача. Воно точно здорожчає, але на скільки відсотків — не буду говорити, бо тут немає чогось загального», — каже голова правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комаріда.

Схожу, але більш складну ситуацію з ліками, ринок медикаментів вже переживав на початку повномасштабного вторгнення. Тоді так само були розбити склади і повністю розірвані ланцюги логістики, але стабілізувати ситуацію допомогли кілька кроків з боку держави.

У 2022 році уряд дозволив ввозити препарати з іноземним маркуванням, в них лише вкладалася українська інструкція. Також розмитнення надзвичайно важливих препаратів значно пришвидшили. А також ці ліки, які мали сертифікати в ЄС, США та Японії, у нас в Україні реєстрували за спрощеною системою. На ці кроки ринок відразу відреагував і дефіцит на початку повномасштабного вторгнення став значно меншим.

Нині в умовах знищення фармацевтичних складів експерти знову закликають владу до цих кроків.

«Найважливіше — це спростити і полегшити привезення ліків. Неважливо на які мови, на польський, угорський, англійський. В екстреному порядку потрібно це прямо негайно спростити, хоча б сказати, що ми це робимо», — розповідає президент всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

Усі учасники ринку вважають, що скуповувати ліки про запас, які вам зараз не потрібні на кшталт знеболення, чи від застуди не має сенсу — вони нікуди не зникнуть. Однак людям з хронічними захворюваннями, радять мати тримісячний запас медикаментів, які вони вживають за призначенням лікарів щоденно.

«У незалежності від того, чи відбувалися зараз атаки, чи будуть відбуватися в подальшому, але запас на три місяці має бути. Тому головне без паніки, але запас для людей з хронічними захворюваннями на 2-3 місяці обов’язково повинен бути», — каже Віктор Сердюк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЯКІ ЛІКИ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНО КУПИТИ: правда про дефіцит і стрибок цін після ударів РФ

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