Тіла жінок знаходять одне за одним: серія моторошних вбивств сколихнула цілий регіон (фото)

Вбивства жінок у ПАР. / © Associated Press

Реклама

Лише за два місяці поблизу Йоганнесбурга у Південній Африці виявили тіла дев’яти жінок. Усі вони загинули внаслідок жорстоких убивств. Це спричинило паніку по всій країні та породило підозри, що в регіоні може діяти серійний убивця.

Що відомо про моторошні вбивства, повідомляє CNN.

Реклама

Ситуація різко загострилася, адже лише за останні чотири дні знайшли п’ятьох жертв. Мешканці Екурхулені, район на схід від Йоганнесбурга, живуть у страху після виявлення серії жахливих злочинів.

Реклама

Поліція раніше заявляла, що деякі подібності у вбивствах перших восьми жертв «викликають достатнє занепокоєння, щоб було оголошено публічне попередження».

«Жінки налякані. Жінки тут роками змінюють наш спосіб життя, аби вижити. Те, що відбувається в Екурхулені, посилило цей страх», — розповіла засновниця організації «Жінки за зміни» Сабріна Волтер.

Серія вбивств — що відомо

Серія вбивств розпочалася з виявлення п’яти тіл поблизу Кемптон-парку, а ще чотири були знайдені в інших місцях Екурхулені, приблизно за 25-35 км одне від одного. Усі жертви — це жінки, вік яких від 20 до 30 років. Вони були або голі, або лише частково одягнені.

Останню жертву знайшов випадковий перехожий 17 вересня біля будівельного майданчика. Поліція підтвердила, що це жінка близько 30 років, але її особа залишається невідомою. Слідчі виявили на її шиї, поранення від гострих предметів.

Реклама

Одну з жертв ідентифікували як 38-річну Елізабет Моселакгомо. Вона зникла під час своєї щоденної пробіжки. Її родина повідомила поліцію, коли вона не повернулася додому.

Влада оголосила значну винагороду за інформацію, яка допоможе затримати підозрюваного, а президент Південної Африки Матамела Сиріл Рамафоса доручив правоохоронцям надати розслідуванню пріоритет.

Вбивства жінок у ПАР. / © Associated Press

Вбивства жінок у ПАР. / © Associated Press

Вбивства жінок у ПАР. / © Associated Press

Як повідомлялося, у місті Букаву, що на сході Демократичної Республіки Конго, одразу у двох школах спалахнули масштабні пожежі. Діти стрибали з вікон, рятуючись. Учні опинилися заблокованими всередині середньої школи. Частина дітей загинула через отруєння димом. Щонайменше 26 учнів загинули, ще десятки людей постраждали.

Новини партнерів