"Кидала його, як рибу": гігантська акула-людожерка розірвала чоловіка на очах у відпочивальників

Акулу, яка вбила чоловіка біля пляжу, розшукують і хочуть знищити / © Фото з відкритих джерел

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Вранці 18 вересня біля популярного пляжу Сорренто в австралійському місті Перт велика акула жорстоко вбила 60-річного чоловіка. Хижачка несподівано напала на плавця, відтягнула його від берега та пошматувала просто на очах у шокованих свідків, після чого місцева поліція офіційно підтвердила загибель людини.

Про це повідомляє LADbible.

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Що сталося у воді

Напад стався близько 10:15 ранку, коли чоловік перебував у воді разом із другом. За повідомленнями, загиблому було близько 60 років, він регулярно плавав у цьому районі та був членом місцевого серфінг-клубу.

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Свідки розповіли, що все сталося дуже швидко. Один із очевидців сказав, що акула відтягнула чоловіка приблизно за 15 метрів від берега, після чого почала кидати його у воді.

Інша жінка, яка стала свідком нападу, розповіла, що побачила, як хижачка «кидала його, як рибу». Ще один очевидець порівняв побачене зі сценою з фільму «Щелепи».

Приблизно о 15:00 поліція Західної Австралії повідомила, що чоловік помер унаслідок нападу. Водночас правоохоронці не підтвердили, чи вдалося на той момент знайти його тіло.

Акулу вирішили розшукати

Після нападу пляж закрили для відвідувачів, а рятувальники та правоохоронці провели масштабні пошуки із залученням гелікоптерів. Місцевих жителів попросили не заходити у воду.

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Пошуки самої акули також тривають. За повідомленнями, хижачка може сягати близько 6 метрів завдовжки, а влада Західної Австралії видала розпорядження знищити її, якщо тварину вдасться знайти.

Для відстеження акули залучили спеціаліста, який має оцінити її поведінку. Уздовж узбережжя також встановили спеціальні пастки (так звані drum lines) — системи з приманками та гачками для вилову великих акул.

Пляж Сорренто планували залишити закритим щонайменше до 12:00 19 вересня.

Це не перший смертельний напад акули в Австралії, однак такі випадки залишаються відносно рідкісними: від 2000 року в країні в середньому фіксували два-три смертельні напади акул на рік.

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Нагадаємо, в червні на австралійському пляжі Куджі жінка втратила ліву руку та багато крові, але змогла врятуватися, відбиваючись від акули під водою. Тоді 4-метрова хижачка теж напала біля самого берега.

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