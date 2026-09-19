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День ангела 26 вересня: кого та як вітати з іменинами
26 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 26 вересня
26 вересня 2026 року привітайте з іменинами Володимира, Дмитра, Івана, Миколу, Олександра.
Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві має широкий кругозір, дружелюбний. В дорослому віці стає активним, винахідливим.
Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Деметрі». В дитинстві примхливий, вимогливий. В дорослому віці стає комунікабельним, практичним.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві надійний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі, цілеспрямованим.
Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий, товариський. В дорослому віці стає доброзичливим, рішучим.
День ангела 26 вересня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає, дарує сили, здоров’я та душевний спокій.
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З Днем ангела! Бажаю щастя, світлих думок, добрих людей поруч і здійснення найзаповітніших бажань.
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Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець захищає від усіх негараздів і веде дорогою добра та радості.
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З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, любові, родинного затишку, достатку та багато щасливих моментів.
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Вітаю з іменинами! Нехай кожен день приносить гарні новини, приємні зустрічі, натхнення та приводи для усмішки.