День ангела 26 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 26 вересня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 26 вересня

26 вересня 2026 року привітайте з іменинами Володимира, Дмитра, Івана, Миколу, Олександра.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володіє світом». В дитинстві має широкий кругозір, дружелюбний. В дорослому віці стає активним, винахідливим.

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Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Деметрі». В дитинстві примхливий, вимогливий. В дорослому віці стає комунікабельним, практичним.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві надійний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі, цілеспрямованим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий, товариський. В дорослому віці стає доброзичливим, рішучим.

День ангела 26 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає, дарує сили, здоров’я та душевний спокій.

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З Днем ангела! Бажаю щастя, світлих думок, добрих людей поруч і здійснення найзаповітніших бажань.

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Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець захищає від усіх негараздів і веде дорогою добра та радості.

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З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, любові, родинного затишку, достатку та багато щасливих моментів.

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Вітаю з іменинами! Нехай кожен день приносить гарні новини, приємні зустрічі, натхнення та приводи для усмішки.

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