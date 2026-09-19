День хірурга в Україні 2026 року: найтепліші привітання, які зворушать до глибини душі

Привітання з Днем хірурга 2026 року / © ТСН

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Щороку в третю суботу вересня в Україні святкують День хірурга. 2026 року професійне свято припало на 19 вересня. Це чудова нагода висловити вдячність лікарям за їхню непросту працю, побажати їм сил і професійних успіхів.

З нагоди Дня хірурга зібрали красиві та щирі привітання у прозі й віршах, які допоможуть знайти потрібні слова для людей із золотими руками.

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Красиві привітання з Днем хірурга 2026 у прозі

Вітаю з Днем хірурга! Бажаю, щоб ваші знання, досвід і впевнені руки завжди допомагали перемагати навіть у найскладніших ситуаціях. Нехай у житті буде якомога більше спокійних днів, вдячних пацієнтів і приводів пишатися результатами своєї роботи. Міцного здоров’я, витримки, добробуту та невичерпної енергії!

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Щиро вітаю з професійним святом! Нехай кожне ваше рішення буде правильним, кожна операція — успішною, а кожен пацієнт якнайшвидше повертається до повноцінного життя. Бажаю, щоб нелегка праця приносила не лише втому, а й величезне задоволення від усвідомлення того, скільком людям ви допомогли.

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З Днем хірурга! Дякую за вашу витримку, професіоналізм і готовність боротися за людське життя навіть тоді, коли рахунок іде на хвилини. Бажаю міцного здоров’я, внутрішнього спокою, наснаги та сил. Нехай поруч завжди будуть надійні колеги, а вдячність пацієнтів надихає рухатися вперед.

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Прийміть найщиріші вітання з Днем хірурга! Бажаю твердої руки, ясного розуму та правильних рішень у найвідповідальніші моменти. Нехай професійні здобутки примножуються, складні випадки завершуються перемогами, а поза роботою завжди знаходиться час на родину, відпочинок і власне щастя.

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Вітаю з професійним святом людей, чиї руки щодня дарують іншим шанс на здорове майбутнє! Нехай ваша майстерність лише зростає, робота гідно цінується, а життя дарує багато світлих моментів. Бажаю терпіння, удачі, міцного здоров’я та щирої людської вдячності.

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Короткі привітання з Днем хірурга своїми словами

З Днем хірурга! Нехай руки завжди залишаються впевненими, рішення — точними, а результати роботи приносять радість вам і вашим пацієнтам. Здоров’я, сил та професійних перемог!

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Щиро вітаю з Днем хірурга! Бажаю успішних операцій, вдячних пацієнтів, надійної команди та якомога більше спокійних робочих днів.

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З професійним святом! Нехай ваш талант і знання допомагають повертати людям здоров’я, а добро, яке ви робите щодня, неодмінно повертається до вас.

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Вітаю з Днем хірурга! Бажаю міцного здоров’я, витримки, невичерпних сил та успіху в надзвичайно важливій справі — порятунку людей.

Душевні привітання з Днем хірурга у віршах

З Днем хірурга вас вітаю,

Сил і витримки бажаю,

Хай успішним буде труд,

А невдачі геть підуть.

Хай здоров’я не підводить,

Щастя кожен день знаходить,

А за працю золоту

Люди дякують завжди!

***

Нехай упевненість у руках

Не покидає вас ніколи,

Хай буде менше хвилювань,

А більше радісної долі.

Нехай здоровими стають

Усі, кому ви помагаєте,

А добрі справи і тепло

Сторицею назад вертаються!

***

Хірургу хочеться бажати

Здоров’я, радості й добра,

Людей успішно лікувати,

Щоб легкою була рука.

Нехай робота надихає,

Колеги будуть до пуття,

А вдячний погляд пацієнта

Дарує сили для життя!

***

Сьогодні свято тих людей,

Хто бореться за наше завтра,

Хто серед сотень непростих речей

Уміє діяти завзято.

Тож хай міцним здоров’я буде,

Нехай здійсняться всі бажання,

А пацієнти не забудуть

Ваш труд, турботу і старання!

Листівки з Днем хірурга 2026 року

Листівки з Днем хірурга 2026 року / © ТСН

Листівки з Днем хірурга 2026 року / © ТСН

Листівки з Днем хірурга 2026 року / © ТСН

Листівки з Днем хірурга 2026 року / © ТСН

Листівки з Днем хірурга 2026 року / © ТСН

Привітання хірургу з професійним святом

У День хірурга особливо хочеться подякувати людям, які обрали одну з найвідповідальніших медичних професій. За кожною успішною операцією стоять роки навчання, досвід, концентрація та готовність ухвалювати складні рішення.

***

Нехай професійне свято стане ще одним приводом нагадати хірургам, наскільки важливою є їхня робота. Бажаємо медикам сил, здоров’я, професійного розвитку та якомога більше історій із щасливим завершенням.

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