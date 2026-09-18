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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Вау, яка: вагітна Енн Гетевей у червоному вбранні з оборками зачарувала яскравим аутфітом

43-річна акторка, яка чекає на третю дитину, приїхала на пресзустріч у Нью-Йорку.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Вагітну Енн Гетевей знову зазнімкували папараці у Нью-Йорку. Вона була у чудовому настрої, усміхалася фотографам і позувала перед камерами. Акторка приїхала на пресзустріч, присвячену фільму «Веріті», у якому вона знялася. Останні місяці у зірки видалися надзвичайно насиченими: вона активно займалася промо одразу кількох своїх нових стрічок, серед яких «Диявол носить Prada 2», «Одіссея», «Mother Mary» та «Кінець Оук-стріт».

Для чергової появи Енн обрала ефектний монохромний образ насиченого червоного кольору, який особливо привертав увагу до її вагітного живота.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

На акторці був трикотажний комплект, що складався з топа з короткими рукавами та спідниці міді. Верх мав вільний крій і м’яко облягав кругленький живіт зірки, а його нижню частину прикрашали об’ємні хвилясті оборки. Такий самий декор повторювався і на подолі спідниці.

Яскраве вбрання Гетевей поєднала з нюдовими босоніжками на високих шпильках, прикрашеними блискучими камінцями. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, у вухах — лаконічні сережки, а на руках — золоті браслет і каблучки.

Енн зробила зачіску з локонами і макіяж з акцентом на червоній помаді. Лук завершили манікюр і педикюр кольору гнилої вишні.

Зараз Гетевей готується до виходу «Веріті» — психологічного трилера режисера Майкла Шоуолтера, знятого за однойменним бестселером письменниці Коллін Гувер. Разом із нею головні ролі у стрічці зіграли Дакота Джонсон та Джош Гартнетт.

У центрі сюжету — письменниця Лоуен Ешлі у виконанні Дакоти Джонсон, яка отримує пропозицію завершити серію книжок відомої авторки Веріті Кроуфорд (Енн Гетевей), котра після загадкового нещасного випадку більше не може працювати. Лоуен оселяється в будинку Кроуфордів, щоб розібрати архіви письменниці, і знаходить рукопис із моторошними подробицями, які змушують її зовсім інакше поглянути на Веріті та її родину. Джош Гартнетт зіграв чоловіка Веріті — Джеремі Кроуфорда.

В український прокат фільм вийде 1 жовтня.

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