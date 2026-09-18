Вау, какая: беременная Энн Хэтэуэй в красном наряде с оборками очаровала ярким аутфитом

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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Беременную Энн Хэтэуэй снова запечатлели папарацци в Нью-Йорке. Она была в прекрасном настроении, улыбалась фотографам и позировала перед камерами. Актриса приехала на пресс-встречу, посвященную фильму «Верити», в котором она снялась. Последние месяцы у звезды оказались чрезвычайно насыщенными: она активно занималась промо сразу нескольких своих новых фильмов, среди которых «Дьявол носит Prada 2», «Одиссея», «Mother Mary» и «Конец Оук-стрит».

Для очередного появления Энн выбрала эффектный монохромный наряд насыщенного красного цвета, который особенно подчеркивал ее беременный живот.

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Энн Хэтэуэй / © Getty Images

На актрисе был трикотажный комплект, состоящий из топа с короткими рукавами и юбки миди. Верх имел свободный крой и мягко облегал округлый живот звезды, а его нижнюю часть украшали объемные волнистые оборки. Такой же декор повторялся и на подоле юбки.

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Яркий наряд Хэтэуэй сочетала с босоножками телесного цвета на высоких шпильках, украшенными блестящими камнями. На лице у нее были черные солнцезащитные очки, в ушах — лаконичные серьги, а на руках — золотой браслет и кольца.

Энн сделала прическу с локонами и макияж с акцентом на красной помаде. Лук завершили маникюр и педикюр цвета гнилой вишни.

Сейчас Хэтэуэй готовится к выходу фильма «Верити» — психологического триллера режиссера Майкла Шоуолтера, снятого по одноименному бестселлеру писательницы Коллин Гувер. Вместе с ней главные роли в фильме исполнили Дакота Джонсон и Джош Гартнетт.

В центре сюжета — писательница Лоуэн Эшли в исполнении Дакоты Джонсон, которой предлагают завершить серию книг известной писательницы Верити Кроуфорд (Энн Хэтэуэй), которая после загадочного несчастного случая больше не может работать. Лоуэн поселяется в доме Кроуфордов, чтобы разобраться в архивах писательницы, и находит рукопись с жуткими подробностями, которые заставляют ее совсем по-другому взглянуть на Верити и ее семью. Джош Гартнетт сыграл мужа Верити — Джереми Кроуфорда.

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В украинский прокат фильм выйдет 1 октября.

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