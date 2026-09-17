Синоптики предупреждают о приближении холодов и дождей / © ТСН

Реклама

В пятницу, 18 сентября, в большинстве регионов Украины сохранится теплая и сухая погода благодаря области повышенного давления. Лишь на западе и местами на севере пройдут кратковременные дожди, а уже с начала следующей недели ожидается заметное похолодание.

Подробный прогноз погоды в Украине на 18 сентября — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Погода в Украине в ближайшие дни

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что 18–20 сентября в Украине сохранится солнечная, сухая и маловетреная погода. Температура воздуха составит от +8 до +13 градусов тепла ночью и +22…+27 градусов тепла днём.

Реклама

Синоптик предупреждает, что в понедельник, 21 сентября, холодный атмосферный фронт циклона изменит ситуацию. В страну придут дожди и скандинавский воздух.

«В понедельник, 21 сентября, погода. Украину пересечет холодный атмосферный фронт глубокого атлантического циклона, который, наконец, принесет долгожданные дожди, столь необходимые аграриям для проведения посевной кампании. С северными ветрами к нам придет холодный влажный воздух из Скандинавии, температура снизится», — прогнозирует Постригань.

Температура опустится до +16…+21 градуса тепла днём. Как отмечает метеоролог, до 25 сентября будет сохраняться влажная и прохладная погода, поэтому дождь будет идти периодически, а столбики термометров днем будут показывать лишь +12…+17 градусов тепла.

Метеорологическая карта

«Ожидается заметный похолодание, но пока без заморозков, поэтому для несобранных овощных культур угрозы нет — урожай пока можно оставлять на полях. Впрочем, даже под таким циклоническим „давлением“ природа будет оставлять место для приятных передышек — будут появляться „солнечные окна“. Бабье лето ещё вернётся!» — отмечает Постригань.

Реклама

Какую погоду ожидать украинцам 18 сентября

По данным Украинского гидрометцентра, 18 сентября в Украине погоду без осадков будет определять область повышенного давления. Однако синоптики прогнозируют в большинстве западных, а ночью — и в северных областях кратковременные дожди.

«Сохранится комфортная температура для этого времени года, однако ночью на востоке страны и днём в западных областях будет несколько прохладнее», — отмечают метеорологи.

В целом по стране будет переменная облачность. Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с. В западных и Житомирской областях ночью и утром местами будет сохраняться туман.



Температура ночью составит от +10 до +15 градусов тепла, на востоке страны ожидается от +7 до +12 градусов тепла. Днем температура воздуха составит от +20 до +25 градусов тепла, в западных областях местами будет от +17 до +19 градусов тепла.

Погода в Украине 18 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в городе Киеве 18 сентября ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днём осадков не ожидается. Ветер будет переменного направления и дуть со скоростью 3–8 м/с.

Реклама

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём — от +20 до +25 градусов выше нуля.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +13 до +15 градусов тепла, днём воздух прогреется до +21…+23 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 18 сентября погодубудет определять влияние высотной впадины. В регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром сохранится туман. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 3–8 м/с.

Температура по области ночью составит от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +22 градусов тепла. Во Львове ночью столбики термометров будут показывать от +10 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +20 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 18 сентября ожидается переменная облачность и отсутствие осадков, прогнозируют синоптики. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +6 до +11 градусов тепла;

днём от +22 до +27 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +9 до +11 градусов тепла;

днём от +23 до +25 градусов выше нуля.

Погода в Харькове

В Харьковской области 18 сентября ожидается переменная погода, без осадков. Ветер будет дуть южный со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +25 градусов тепла.

В Харькове ночью температура составит от +7 до +9 градусов тепла, днём воздух прогреется до +22…+24 градусов тепла.

Погода в Одессе

В пятницу, 18 сентября, в Одессе и области ожидается переменная облачность без осадков и слабый ветер 3–8 м/с. Ночью и утром местами возможен туман с видимостью на автодорогах 200–500 метров.

Температура воздуха по области составит от +9 до +14 градусов тепла ночью и до +21…+26 градусов тепла днём. В самой Одессе ночью будет +12…+14 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +23 градусов тепла, а температура морской воды будет держаться в пределах +19…+20 градусов тепла.

Ранее ТСН.ua писал о том, какие цветы нужно защитить от первых заморозков.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров