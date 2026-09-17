Бывший бойфренд Хайден Панеттьери впервые прокомментировал ее смерть: его ответ удивил

Хайден Панеттьер / © Associated Press

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Бывший бойфренд американской актрисы Хайден Панеттьери Брайан Хикерсон впервые лично отреагировал на ее смерть после появления противоречивых сообщений о возможных обстоятельствах трагедии.

Как пишет издание Unilad, фотограф спросил Хикерсона, как он переживает потерю 36-летней актрисы, с которой у него были отношения после ее разрыва с украинским боксером Владимиром Кличко.

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Хикерсон и Панеттьери впервые стали парой в 2018 году, после того как актриса рассталась со своим женихом Владимиром Кличко. Их отношения продолжались с перерывами до 2022 года, однако после официального расставания пару еще неоднократно видели вместе.

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В частности, в начале 2026 года Хикерсона и Панеттьери заметили в аэропорту Лос-Анджелеса, что породило новые предположения о возможном возобновлении их отношений. Согласно полицейскому протоколу, Хикерсон также находился рядом с актрисой в момент ее смерти.

Когда фотограф спросил его, как он держится после смерти Панеттьери, Хикерсон ответил: «Как вы думаете, как я себя чувствую?». После того как собеседник выразил ему соболезнования, он добавил: «Спасибо. Это все, что я могу вам сказать, друг».

Их отношения сопровождались скандалами

История отношений Панеттьери и Хикерсона была неоднозначной. Во время их романа Хикерсона арестовывали по делу о домашнем насилии. Впоследствии ему были предъявлены обвинения в тяжком домашнем насилии, однако дело было закрыто в сентябре 2019 года, сообщает Unilad со ссылкой на PEOPLE.

В 2021 году Хикерсон не признал себя виновным в двух эпизодах, связанных с нанесением телесных повреждений своей партнерше, и был приговорен к 45 дням лишения свободы и четырем годам условного срока.

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Несмотря на разрыв, Панеттьери и Хикерсон продолжали периодически появляться вместе. Именно поэтому их отношения вновь оказались в центре внимания после смерти актрисы.

Причина смерти Панеттьери расследуется

Новые слова Хикерсона прозвучали на фоне сообщений о возможной причине смерти Панеттьери. Ранее некоторые СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что актриса могла умереть после приема оксикодона, содержавшего фентанил.

При этом представитель Панеттьери призвала не считать эти сообщения установленным фактом. По ее словам, расследование смерти актрисы продолжается, а окончательные результаты токсикологических исследований еще не обнародованы. Она назвала сообщения анонимных источников непроверенными слухами, которые привели к появлению противоречивой информации.

Таким образом, официальная причина и обстоятельства смерти Панеттьери на данный момент не подтверждены. Вскрытие не выявило физических травм, которые могли бы привести к смерти, а к расследованию также подключилось американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA).

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Панеттьери была невестой Владимира Кличко

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко начали встречаться в 2009 году, а впоследствии объявили о помолвке. У пары есть дочь Кая, которой сейчас 11 лет. После разрыва отношений Панеттьери и Кличко сохранили связь как родители общего ребенка.

Кличко после смерти бывшей невесты также публично почтил ее память. В день, который должен был стать 37-м днем рождения Панеттьери, он написал, что вместо запланированного празднования близкие чтят ее жизнь, дух и любовь, которую она принесла в этот мир.

«Сегодня день рождения Хайден. Вместо того, чтобы праздновать так, как мы планировали, сегодня мы чтим ее жизнь, ее дух и любовь, которую она принесла в этот мир», — написал Кличко. Он также поблагодарил друзей и поклонников актрисы за поддержку ее семьи после трагедии.

Хайден Панеттьери скончалась 16 августа в возрасте 36 лет. Она была известна ролями в сериалах «Герои» и «Нэшвилл», а также озвучивала персонажа в мультфильме «Приключения Флика». Официальное расследование обстоятельств ее смерти продолжается.

Напомним, в квартире в Гринвилле, штат Южная Каролина, где нашли потерявшую сознание Хайден Панеттьери, обнаружили препарат «Наркан». Этот препарат, также известный как налоксон, используется для оказания неотложной помощи при передозировке опиоидами. Пока неизвестно, применяли ли его в отношении актрисы и кому именно он принадлежал.

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