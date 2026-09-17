США могут открыть военную базу в соседней с Украиной стране: что заявил Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

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США могут открыть военную базу в Польше. Президент Дональд Трамп заявил, что в переговорах об этом есть значительный прогресс.

Об этом американский лидер сообщил в своем сообщении в социальной сети.

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Военная база США в Польше: что известно

По словам Трампа, положительные сдвиги в этом вопросе стали возможны благодаря сотрудничеству с президентом Польши Каролем Навроцким.

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«Великолепные новости! Благодаря решительному лидерству моего друга, президента Польши Кароля Навроцкого, достигнут значительный прогресс на пути к созданию базы Сухопутных войск США в Польше. Если это произойдет, локация будет объявлена совсем скоро», — заявил Дональд Трамп.

Трамп также назвал создание базы историческим шагом для альянса США и Польши.

План Пентагона по сокращению контингента в Европе

По данным Reuters, США сейчас пересматривают количество своих войск в Европе. В июне 2026 года Пентагон рассматривал сокращение контингента примерно на 25 тысяч солдат. Это могло бы уменьшить численность американских войск ниже 76 тысяч человек — минимального лимита, установленного Конгрессом.

Как сообщает Reuters, министр обороны США Пит Хегсет планировал объявить об этом сокращение перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, однако план встретил внутреннее сопротивление.

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Вместо этого Хегсет инициировал шестимесячный пересмотр дислокации вооруженных сил США в Европе, в ходе которого анализируют оборонный вклад союзников, их военные возможности, условия размещения баз и уровень поддержки приоритетов Вашингтона.

США сокращают войска — последние новости

Напомним, угрозы Трампа сократить американское военное присутствие в Европе уже влияют не только на отношения внутри НАТО, но и на то, как союзники строят свою оборону на будущее.

Ранее мы писали, что Трамп фактически дал Путину шанс расколоть НАТО изнутри. Разногласия между Вашингтоном и Европой могут создать для российского президента возможность испытать НАТО на прочность.

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