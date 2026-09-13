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Путин готовит «сюрприз» для Европы: генерал США назвал страны, где Россия устроит провокацию
Среди возможных направлений генерал Уэсли Кларк назвал Норвегию, Финляндию, страны Балтии и Молдову.
Россия в ближайшее время может прибегнуть к новой провокации или военной операции.
Такое мнение в эфире Эспрессо высказал генерал армии США, главнокомандующий войсками НАТО в Европе в 1997–2000 годах Уэсли Кларк.
Кларк подчеркнул, что нынешний период чрезвычайно важен для Североатлантического альянса и Соединенных Штатов. В частности, Вашингтон обязан реагировать в случае нападения на одно из государств-членов НАТО.
«Соединенные Штаты имеют юридическое обязательство участвовать в НАТО и должным образом реагировать на любое нападение на страну-члена НАТО. У США также есть моральное, неписаное обязательство поддерживать и защищать границы Украины и ее территориальную целостность», — отметил генерал.
По мнению Кларка, в ближайшее время эти обязательства могут оказаться под серьезным испытанием.
«Наши обязательства, я думаю, будут опробованы в ближайший период. Похоже, Путин готовит некий сюрприз. Возможно, в конце сентября, возможно, в октябре, возможно позже», — сказал Кларк.
Генерал назвал сразу несколько направлений, где Россия может попытаться обострить ситуацию.
«Это может быть против Норвегии, у севера Норвегии происходит значительная российская активность. Это может быть против Финляндии, это может быть против стран Балтии. Это может быть попытка объединить Калининград с Беларусью. Это может быть что-то в Приднестровье, Молдове, или, опять же, в Украине», — пояснил он.
Кларк подчеркнул, что из-за большого количества возможных сценариев странам НАТО важно оставаться бдительными. В то же время, по его словам, союзники должны продолжать поддерживать Украину.
«У Путина есть много разных возможностей для происков, и надеемся, что все члены НАТО осведомлены, бдительны и продолжают сильную поддержку Украины», — подытожил генерал.
Ранее сообщалось, что Россия использует дипломатическую активность в качестве инструмента информационной войны, пытаясь повлиять на поддержку Украины и позицию Соединенных Штатов .
Мы ранее информировали, что в США и Европе сомневаются, что к весне 2027 года диктатор Путин будет готов к настоящим переговорам о мире .