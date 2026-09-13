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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Определилась чемпионка US Open-2026

В финале американского мэйджора Елена Рыбакина одолела Арину Соболенко.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Арина Соболенко и Елена Рыбакина

Арина Соболенко и Елена Рыбакина / © Associated Press

Представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA №2) стала чемпионкой US Open-2026 в женском одиночном разряде.

В финале американского мэйджора она обыграла "нейтральную" белоруску Арину Соболенко (WTA №1). Матч продолжался 2 часа 25 минут и завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

27-летняя Рыбакина завоевала третий трофей на мэйджорах в карьере. Ранее она также выигрывала Уимблдон-2022 и Australian Open-2026.

28-летняя Соболенко сложила полномочия действующей чемпионки Открытого чемпионата США. Она выигрывала этот турнир Grand Slam в 2024 и 2025 годах.

Рыбакина по итогам US Open-2026 станет первой ракеткой мира, сместив Соболенко с вершины рейтинга WTA на вторую позицию.

Ранее сообщалось, что российская ракета уничтожила квартиру семьи известной украинской теннисистки в Одессе.

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