Определилась чемпионка US Open-2026

Арина Соболенко и Елена Рыбакина / © Associated Press

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Представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA №2) стала чемпионкой US Open-2026 в женском одиночном разряде.

В финале американского мэйджора она обыграла "нейтральную" белоруску Арину Соболенко (WTA №1). Матч продолжался 2 часа 25 минут и завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

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27-летняя Рыбакина завоевала третий трофей на мэйджорах в карьере. Ранее она также выигрывала Уимблдон-2022 и Australian Open-2026.

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28-летняя Соболенко сложила полномочия действующей чемпионки Открытого чемпионата США. Она выигрывала этот турнир Grand Slam в 2024 и 2025 годах.

Рыбакина по итогам US Open-2026 станет первой ракеткой мира, сместив Соболенко с вершины рейтинга WTA на вторую позицию.

Ранее сообщалось, что российская ракета уничтожила квартиру семьи известной украинской теннисистки в Одессе.

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