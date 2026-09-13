Миколенко получил награду лучшему игроку матча АПЛ против "Тоттенхэма"

Виталий Миколенко / © Associated Press

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Украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко стал лучшим игроком выездного матча четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэма".

Фото 27-летнего украинца с соответствующей наградой опубликовала пресс-служба "ирисок".

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В поединке со "шпорами" Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка, встреча завершилась вничью — 0:0.

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Украинец также получил самую высокую оценку среди всех игроков в этом матче от статистического портала WhoScored (7,6).

За матч Миколенко выиграл 8 единоборств из 14, совершил 7 успешных отборов, сделал 2 перехвата и отдал 29 точных передач из 35 (83%).

В этом сезоне Миколенко провел уже четыре полных матча в АПЛ, без результативных действий. А в поединке 1/32 финала Кубка английской лиги против "Престона" отличился ассистом.

Отметим, что украинский вингер Михаил Мудрик, который в начале сентября перешел в "Тоттенхэм" на правах аренды с "Челси", не попал в заявку не матч против "Эвертона" из-за травмы голеностопа.

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В настоящее время "Эвертон" (6 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм" (2 балла) располагается на 17-й позиции.

В следующем туре АПЛ команда Миколенко 19 сентября примет "Ипсвич", а "шпоры" в тот же день дома сразятся с "Астон Виллой".

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины отличился ассистом в матче АПЛ.

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