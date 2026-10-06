Роналду рассказал, почему поругался с тренером сборной Португалии и покинул лагерь команды

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Легендарный форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду выступил с официальным заявлением по поводу конфликта с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем, из-за которого он самовольно покинул расположение национальной команды.

"Как и обещал, я решил рассказать от первого лица и прямо об обстоятельствах, которые сопровождали последний сбор национальной сборной. После чемпионата мира 2026 года я подготовил письмо португальцам, которое до сих пор храню, со словами, с которыми хочу обратиться к ним, когда окончательно покину нашу команду.

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В конце турнира, сразу на обратном рейсе из США, президент Федерации попросил и настаивал, чтобы я обдумал решение об уходе, поскольку Португальская федерация футбола хотела, чтобы я продолжал выступления. Сразу после этого он попросил меня высказать мое мнение по поводу кандидатуры нынешнего главного тренера, которое он рассматривает рядом с другими именами, которых он мне не назвал.

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Я ответил президенту Федерации, что, на мой взгляд, это будет правильный выбор. Поэтому в день, когда нынешнего главного тренера представили, я был искренне рад этому выбору. Это был правильный вариант, что и доказывают результаты. Несколько дней спустя я получил первое сообщение от нового главного тренера о том, что он хотел бы встретиться со мной лично. Я ответил согласием, и мы договорились о встрече в конце моего отпуска.

Мы встретились в "Городе футбола", где мой клуб проводил предсезонный сбор. В тот день главный тренер сказал мне, что рассчитывает на меня и что мое присутствие является фундаментальным для его проекта. Тут же он презентовал мне план моего участия. Он сказал, что я буду играть в первом и последнем матчах, а из-за соображений физического менеджмента будет делать по три-четыре изменения в каждой игре. Тогда он выдвинул гипотезу о том, что я не поеду со сборной в Норвегию и Данию. Он предложил мне сыграть в первом матче и остаться в Португалии, чтобы потом снова присоединиться к команде перед матчем на "Драгау".

Я сразу отклонил это предложение. Мне казалось очевидным, что я не могу его принять. Я не мог бы отказаться от роли капитана нашей команды только потому, что не буду играть в матчах за границей. Такая привилегия — остаться в Португалии — не была бы хорошим примером.

Наконец, главный тренер согласился с моим анализом. Этот разговор сопровождал Симао Кутинью, спортивный директор "Аль-Насра" — человек, которому нынешний главный тренер отчитывался в течение всего прошлого сезона и был одним из тех, кто отвечал за его приглашение в клуб в 2025 году.

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Накануне начала сбора главный тренер пожаловал ко мне домой в Лиссабоне, чтобы по его просьбе еще раз поговорить со мной. Разговор прошел спокойно, и все договоренности, достигнутые в августе, были соблюдены.

Я сыграл матч на стадионе "Алваладе", и, несмотря на то что меня заменили, я не делал никаких проблем. Я сам надел капитанскую повязку Бруну Фернандешу, даже не представляя, что, возможно, делаю последние шаги как спортсмен и капитан национальной сборной. Главным для меня в тот день была наша победа. Побеждать всегда приятно, а в Португалии и за свою страну еще приятнее.

В обеденное время в день матча в Норвегии помощник главного тренера подошел к столу, за которым команда обедала, и сообщил мне, что главный тренер хочет со мной поговорить. К моему абсолютному удивлению, главный тренер спросил меня, готов ли я сыграть 30 минут. Я был полностью сосредоточен на своем физическом восстановлении, как всегда сплотился с товарищами по команде и думал, что в тот день не буду играть. Без проблем.

Эта просьба несколько выходила за пределы моего плана физического восстановления и тренировок — я должен был играть только 4-го числа на стадионе "Драгау" — но, конечно, я согласился. Он ответил, что тогда я должен быть готов, потому что буду играть 30 минут.

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Остальное все знают. Я разминался с самого перерыва, видел, как истекают минуты, но меня не вызывали. Тренер не сдержал своего слова. В конце матча я хотел, чтобы все закончилось победой, и остаться наедине. Я не пошел приветствовать болельщиков. Это ошибка, ответственность за которую лежит исключительно на мне и которой не должно было произойти. Прошу прощения у португальцев, которые так горячо нас поддерживали, прошу прощения у болельщиков и прошу прощения у тех, кто, не будучи португальцами, возможно, приехал туда, чтобы увидеть меня, и кого я, возможно, разочаровал.

Через 48 часов мы провели разговор — я, главный тренер и Симао Кутинью, поскольку именно он присутствовал во время наших августовских бесед. Это был глубокий момент, очень откровенный, без фильтров. Мы согласились, что есть только один способ закрыть это "дело": главный тренер должен повторить то, что только-что сказал мне наедине в присутствии Симао Кутинью, но уже в пресс-центре.

Договоренность была простой: главный тренер начнет пресс-конференцию с этой темы, пытаясь закрыть дело, рассказав правду. Он скажет, что я никогда не просил предоставить мне игровое время, что именно главный тренер, и никто другой предложил мне план на этот сбор, и что было ошибкой выпускать меня на разминку, чтобы потом не выпустить на поле, и что, если это повторится, он так не поступит.

Мы завершили эту встречу тем, что главный тренер попросил меня обнять его, пообещав, что на пресс-конференции скажет то же, что только что сказал мне, и что вопрос будет исчерпан. Я не буду играть в Дании, но сыграю в матче на стадионе "Драгау". Все это происходило в присутствии Симао Кутинью, который присутствовал все время.

По просьбе главного тренера впоследствии состоялась видеоконференция между ним самим, Симау Коутинью и Тиагу Кравейру, на которой было подытожено то, о чем мы говорили. Был создан небольшой документ, который я сам утвердил и который, по моему сведению, был передан главному тренеру, как он и просил. Конференция была такой, какой все ее знают: позиция не имела ничего общего с нашей встречей, я услышал высказывания и агрессию, которых, по моему мнению, не заслуживаю, отношения в стиле "хочу — делаю, имею право и командую", которого он никогда не проявлял ко мне ни вблизи, ни издалека, в частном общении накануне.

Заметки, которые я утвердил, были такими:

"Я считаю важным, в том числе потому, что это правда, прояснить некоторые вещи, прежде чем говорить о Дании:

1. Я сам, без участия кого-либо другого, предложил Криштиану план по его участию в национальной сборной в этом спортивном сезоне. Это был долгий и очень плодотворный разговор.

2. Я знаю, как сильно он живет за сборную и любит ее, а также осознаю ее значение в мире, а еще больше — тот вес и положительное влияние, которое он имеет на сборную уже 24 года подряд.

3. План, который я предложил Криштиану, был принят.

4. Он никогда не ставил под сомнение мои решения. Вел себя образцово, лояльно и профессионально.

5. В плане, который я для него разработал, не был предусмотрен матч против Норвегии. Однако я почувствовал, что он успел физически восстановиться после первого матча и предупредил его, что, возможно, придется выпустить его на поле. Криштиану согласился.

6. Я ошибся, заставив кого-то масштаба Пеле или Марадоны разминаться, а затем не выпустив его на поле. Если бы это произошло сегодня, я бы так не поступил.

7. В заключение: я хочу, чтобы Криштиану играл в национальной сборной. И не просто хочу — я очень этого хочу. К счастью, он тоже верит в меня. Он поверил в "Аль-Насре", и здесь тоже.

8. О том, что он не поздоровался с болельщиками. Мы уже говорили об этом. Тот, кто проводит больше 230 матчей за сборную, не нуждается в моих уроках любви к Португалии. Это был момент разочарования, который ничего не перечеркивает. Он — игрок, который раздает больше всего автографов, делает больше всего селфи, больше всех заботится о болельщиках. Не будем выдумывать проблем там, где их нет. Когда мы недовольны, мы реагируем. Только и всего".

Следовательно, ни одна из этих заметок не содержала даже просьбы, чтобы тренер попросил прощения у меня. Это было уже второй раз, когда он не сдержал данного мне слова. Я решил покинуть лагерь, не дожидаясь новых нарушений слова. Для меня правда до сих пор остается самым важным в отношениях между людьми. Как бы больно это ни было, пусть лучше говорят мне правду", — приводит слова Роналду издание CNN Portugal.

Напомним, 27 сентября Криштиану впервые за 18 лет провел официальный матч сборной на скамейке для запасных — это произошло в поединке Лиги наций против Норвегии.

После игры СМИ сообщили о конфликте между Роналду и главным тренером Жорже Жезушем. Последний перед матчем с норвежцами заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение, и нападающий остался на скамейке для запасных.

Из-за этого Роналду поссорился с главным тренером португальской сборной и проигнорировал тренировку команды во вторник, 29 сентября.

30 сентября Жезуш на пресс-конференции сообщил журналистам, что Криштиану не попадет в стартовый состав и на матч Лиги наций с Данией. После этого Роналду покинул расположение сборной Португалии и объявил об этом в соцсетях.

В СМИ появилась информация, что Роналду решил завершить карьеру в сборной Португалии. Сам 41-летний футболист об этом еще не объявлял.

Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

Сборная Португалии выиграла все четыре матча в нынешнем розыгрыше Лиги наций и стала первой командой, которая вышла в плей-офф.

В заключительных поединках группового этапа Лиги наций португальцы примут Данию (14 ноября) и на выезде сыграют против Уэльса (17 ноября).

Ранее сообщалось, что Роналду грозят санкции за самовольное покидание лагеря сборной Португалии.

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