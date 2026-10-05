Португалия без Роналду обыграла Норвегию и первой вышла в плей-офф Лиги наций

Сборная Португалии / © Associated Press

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Сборная Португалии дома обыграла Норвегию в матче четвертого тура группы 4 Дивизиона А Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "Драгау" в городе Порту завершился со счетом 2:1.

Соперники обменялись голами в конце первого тайма. На 36-й минуте Кристофер Аер вывел норвежцев вперед, но уже через две минуты португальцы отыгрались усилиями Жуана Канселу.

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А во втором тайме хозяева поля смогли вырвать победу. На 79-й минуте решающий гол забил Гонсалу Рамуш.

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Отметим, что лидер норвежской сборной Эрлинг Голанд не смог доиграть матч до конца и был заменен на 67-й минуте из-за повреждения.

Также добавим, что португальцы доигрывали встречу в меньшинстве — на 86-й минуте Фрасишку Консейсау заработал две желтые карточки за неспортивное поведение.

Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду пропустил этот матч. Ранее он со скандалом покинул расположение национальной команды.

В другом матче 4-го тура этого квартета Дания на выезде победила Уэльс (1:0).

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Выиграв все четыре матча в нынешнем розыгрыше Лиги наций, Португалия (12 очков) уверенно лидирует в своей группе — команда Жорже Жезуша стала первой сборной, которая гарантировала себе участие в плей-офф. Далее расположились Дания (6 баллов), Уэльс и Норвегия (по 3 пункта).

В следующем туре Португалия примет Данию, а Норвегия дома сыграет с Уэльсом. Оба поединка запланированы на 14 ноября.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Португалии впервые публично высказался о конфликте с Роналду.

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