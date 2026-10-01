Португальская федерация футбола сделала официальное заявление после скандала с Роналду

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Португальская федерация футбола прокомментировала информацию о том, что легендарный форвард Криштиану Роналду со скандалом покинул расположение сборной Португалии.

"Федерация футбола Португалии сообщает, что игрок сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение национальной команды в Копенгагене. Подготовка к матчам против Дании и Норвегии будет продолжаться в плановом режиме с участием остальных 24 игроков. Вся делегация по-прежнему полностью сосредоточена на будущих матчах национальной сборной и на достижении поставленных целей", — говорится в официальном заявлении федерации.

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27 сентября Криштиану впервые за 18 лет провел официальный матч сборной на скамейке для запасных — это произошло в поединке Лиги наций против Норвегии.

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После игры СМИ сообщили о конфликте между Роналду и главным тренером Жорже Жезушем. Последний перед матчем с норвежцами заявлял, что планирует выпустить Криштиану примерно на 30 минут во втором тайме, но затем изменил свое решение, и нападающий остался на скамейке для запасных.

Из-за этого Роналду поссорился с главным тренером португальской сборной и проигнорировал тренировку команды во вторник, 29 сентября.

Позже Жезуш на пресс-конференции сообщил журналистам, что Криштиану не попадет в стартовый состав и на матч третьего тура Лиги наций с Данией, который состоится 1 октября. После этого Роналду решил покинуть лагерь сборной и объявил об этом в соцсетях.

В свою очередь, СМИ сообщили, что Роналду решил завершить карьеру в сборной Португалии. Сам 41-летний футболист об этом еще не объявлял.

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Роналду является абсолютным рекордсменом сборной Португалии по количеству сыгранных матчей и забитых голов. На его счету 234 поединка в составе национальной команды, в которых он отличился 146 мячами и 46 результативными передачами.

Криштиану со сборной Португалии выиграл Евро-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

На чемпионате мира-2026 он провел пять матчей, в которых забил три гола. Португальская сборная покинула турнир на стадии 1/8 финала после поражения будущего чемпиона — Испании (0:1).

После поражения от испанцев Роналду не сдержал слез и объявил, что провел последний матч за сборную Португалии на Мундиалях.

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