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Важный игрок не поможет сборной Украины в матче Лиги наций против Северной Ирландии
Поединок с североирландцами пропустит Виталий Миколенко.
Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко не поможет команде в матче третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Северной Ирландии.
Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера.
"К сожалению, мы не можем рассчитывать на Миколенко. Он не очень хорошо себя чувствует, мы его уважаем и не хотели бы, чтобы он травмировался серьезнее", — сказал Мальдера.
Матч Украина — Северная Ирландия состоится в пятницу, 2 октября, на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами наша сборная вынуждена проводить домашние поединки за пределами Украины.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Северная Ирландия.
Украина и Северная Ирландия после двух стартовых туров Лиги наций делят первое место в группе 2 дивизиона B, набрав по четыре очка. Венгрия и Грузия имеют в своем активе по одному баллу.
Украинцы обыграли венгров (1:0) и сыграли вничью с Грузией (0:0), а североирландцы оказались сильнее грузин (1:0) и поделили очки с Венгрией (0:0).
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Ранее сообщалось, что финские болельщики освистали гимн Беларуси и унизили Лукашенко на матче Лиги наций.