В океане обнаружили акулу размером с ладонь: она может оказаться самой маленькой в мире (фото)

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В глубинах у берегов Маврикия в Индийском океане учёные обнаружили новый вид крошечной акулы-фонарика. Длина найденной особи составляет всего 21,5 сантиметра, поэтому она может оказаться одной из самых маленьких акул в мире.

Об этом сообщило издание IFLScience.

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Новый вид получил научное название Etmopterus bulbosus. На данный момент он известен лишь по одному экземпляру — самке, которую выловили тралом на глубине примерно 400–500 метров.

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Особенностью этой акулы стала необычно большая округлая морда, из-за которой исследователи дали ей общее название «крупноносая акула-фонарик». Её тело имеет преимущественно коричневую и чёрную окраску с лёгким фиолетовым оттенком.

Новый вид отнесли к роду Etmopterus, который насчитывает 43 известных вида. Многие представители этой группы способны светиться благодаря специальным клеткам кожи — фотофорам. Считается, что биолюминесценция может помогать им привлекать добычу или отпугивать хищников.

Особое внимание ученых привлек размер новой акулы. Самой маленькой из известных акул считается карликовая акула-фонарик, взрослые особи которой достигают около 21,2 сантиметра. Поскольку найденный Etmopterus bulbosus имеет длину 21,5 сантиметра, новый вид также может претендовать на место среди самых маленьких акул планеты.

В то же время о образе жизни Etmopterus bulbosus пока почти ничего не известно. У исследователей есть только одна особь, поэтому для более точного определения размеров взрослых акул и их особенностей потребуются новые находки.

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Акула Etmopterus bulbosus. Фото: С.В. Богородский/Ocean Science Foundation/Creative Commons Attribution 4.0 International

Напомним, ранее учёные обнаружили, что глобальное потепление необычным образом изменяет циркуляцию воды в Тихом океане. Учёные выяснили, почему в одних регионах вода «стареет», а в других — наоборот.

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