В океані знайшли акулу розміром із долоню: вона може бути найменшою у світі (фото)

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Глибоко у водах біля Маврикію в Індійському океані вчені виявили новий вид крихітної акули-ліхтарика. Довжина знайденої особини становить лише 21,5 сантиметра, тому вона може виявитися однією з найменших акул у світі.

Про це повідомило видання IFLScience.

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Новий вид отримав наукову назву Etmopterus bulbosus. Наразі він відомий лише за одним екземпляром — самицею, яку виловили тралом на глибині приблизно 400–500 метрів.

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Особливістю акули стала незвично велика округла морда, через яку дослідники дали їй загальну назву великоноса акула-ліхтарик. Її тіло має переважно коричневе та чорне забарвлення з легким фіолетовим відтінком.

Новий вид віднесли до роду Etmopterus, який налічує 43 відомі види. Багато представників цієї групи здатні світитися завдяки спеціальним клітинам шкіри — фотофорам. Вважається, що біолюмінесценція може допомагати їм приваблювати здобич або відлякувати хижаків.

Особливу увагу науковців привернув розмір нової акули. Найменшою відомою акулою вважається карликова акула-ліхтарик, дорослі особини якої сягають близько 21,2 сантиметра. Оскільки знайдений Etmopterus bulbosus має довжину 21,5 сантиметра, новий вид також може претендувати на місце серед найменших акул планети.

Водночас про спосіб життя Etmopterus bulbosus поки майже нічого не відомо. Дослідники мають лише одну особину, тому для точнішого визначення розмірів дорослих акул та їхніх особливостей знадобляться нові знахідки.

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Акула Etmopterus bulbosus. Фото: S.V. Bogorodsky/Ocean Science Foundation/Creative Commons Attribution 4.0 International

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що глобальне потепління змінює циркуляцію води в Тихому океані незвичним чином. Вчені з’ясували, чому в одних регіонах вода «старіє», а в інших — навпаки.

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