"Заслуговував на більшу повагу": сестра Роналду прокоментувала скандал у збірній Португалії

Кріштіану Роналду та його сестра Елма Авейру / instagram.com/elma_oficial

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Елма Авейру, сестра форварда саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, прокоментувала скандальне рішення свого брата залишити розташування збірної Португалії.

"Кріштіану Роналду заслуговував на більшу повагу. Збірна заслуговувала на кращу організацію. Португальська журналістика заслуговувала на більшу компетентність і менше спекуляцій.

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Щодо португальців, що ж… Вони взагалі не заслуговують мати нічого найкращого. Ми заздрісні, зарозумілі, неосвічені й заслуговуємо на повернення до тієї посередності, якою ми завжди були у футболі до епохи CR7. Дякуємо за все, CR7. Ти заслуговував на більше", — написала Авейру у сторіз свого Instagram.

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27 вересня Кріштіану вперше за 18 років провів офіційний матч збірної на лавці для запасних — це сталося в поєдинку Ліги націй проти Норвегії.

Після гри ЗМІ повідомили про конфлікт між Роналду і головним тренером Жорже Жезушем. Останній перед матчем з норвежцями заявляв, що планує випустити Кріштіану приблизно на 30 хвилин у другому таймі, але потім змінив своє рішення, і нападник залишився на лавці для запасних.

Через це Роналду посварився з головним тренером португальської збірної та проігнорував тренування команди у вівторок, 29 вересня.

Згодом Жезуш на пресконференції повідомив журналістам, що Кріштіану не потрапить до стартового складу й на матч третього туру Ліги націй із Данією, який відбудеться 1 жовтня. Після цього Роналду вирішив залишити табір збірної й оголосив про це в соцмережах.

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Своєю чергою, ЗМІ повідомили, що Роналду вирішив завершити кар'єру в збірній Португалії. Сам 41-річний футболіст про це ще не оголошував.

Роналду є абсолютним рекордсменом збірної Португалії за кількістю зіграних матчів та забитих голів. На його рахунку 234 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився 146 м'ячами та 46 результативними передачами.

Кріштіану зі збірною Португалії виграв Євро-2016, а також Лігу націй в 2019 та 2025 роках.

На чемпіонаті світу-2026 він провів п'ять матчів, у яких забив три голи. Португальська збірна залишила турнір на стадії 1/8 фіналу після поразки від майбутнього чемпіона — Іспанії (0:1).

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Після поразки від іспанців Роналду не стримав сліз та оголосив, що провів останній матч за збірну Португалії на Мундіалях.

Раніше повідомлялося, що фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та принизили Лукашенка на матчі Ліги націй.

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