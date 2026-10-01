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Важливий гравець не допоможе збірній України в матчі Ліги націй проти Північної Ірландії
Поєдинок з північноірландцями пропустить Віталій Миколенко.
Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко не допоможе команді в матчі третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Північної Ірландії.
Про це на передматчевій пресконференції повідомив головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера.
"На жаль, ми не можемо розраховувати на Миколенка. Він не дуже добре почувається, ми його поважаємо і не хотіли би, щоб він травмувався серйозніше", — сказав Мальдера.
Матч Україна — Північна Ірландія відбудеться у п'ятницю, 2 жовтня, на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Через повномасштабну війну з російськими окупантами наша збірна змушена проводити домашні поєдинки за межами України.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна — Північна Ірландія.
Україна та Північна Ірландія після двох стартових турів Ліги націй ділять перше місце в групі 2 Дивізіону B, набравши по чотири очки. Угорщина та Грузія мають у своєму активі по одному балу.
Українці обіграли угорців (1:0) і зіграли внічию з Грузією (0:0), а північноірландці виявилися сильнішими за грузинів (1:0) і поділили очки з Угорщиною (0:0).
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та принизили Лукашенка на матчі Ліги націй.