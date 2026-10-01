Вибухи застали просто неба: у ДСНС розповіли, як урятуватися та де шукати укриття

Вибухи застали просто неба

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Рятувальники радять заздалегідь подбати про власну безпеку та знати алгоритм дій у разі обстрілу. Вони пояснили, де шукати укриття, як правильно поводитися під час атаки та чого не варто робити.

Відповідну інформацію опублікували у ДСНС.

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Куди прямувати під час обстрілу

ДСНС радить не залишатися на відкритій місцевості. За першої можливості потрібно зайти до найближчого укриття.

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Якщо спеціального укриття поруч немає, можна скористатися:

станцією метро;

підземним переходом;

підземним паркінгом;

сходовим майданчиком найближчої будівлі.

Важливо не бігти навмання та не ховатися біля вітрин, вікон, легких конструкцій або автомобілів. Скло та уламки під час вибуху можуть становити додаткову небезпеку.

Якщо вибухи вже поруч

Якщо звуки вибухів чути неподалік, потрібно якомога швидше лягти на землю. Найкраще обрати будь-яке заглиблення: канаву, яму, кювет або нерівність рельєфу.

Рятувальники закликають не залишатися стоячи й не намагатися добігти до укриття, якщо вибухи вже пролунали зовсім близько. У такій ситуації кілька секунд можуть бути вирішальними.

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«Якщо чуєте звуки вибухів поблизу, якомога швидше ляжте на землю. Сховайтеся в будь-якому заглибленні», — радять у ДСНС.

Після того як людина лягла, потрібно правильно захистити тіло. Рятувальники радять лягти долілиць, схрестити ноги та прикрити голову руками.

Також необхідно:

заплющити очі;

відкрити рот;

не піднімати голову без нагальної потреби;

залишатися в безпечній позі, доки безпосередня загроза не мине.

Якщо обстріл застав дорослого разом із дитиною, спочатку потрібно покласти дитину в заглиблення, а потім накрити її власним тілом.

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«Якщо ви з дитиною, спершу покладіть її у заглиблення, прикривши собою», — наголосили рятувальники.

Після цього дорослий має прикрити голову дитини та власну голову руками й залишатися долілиць. Не варто вставати або виглядати з укриття, щоб перевірити ситуацію.

Чого не потрібно робити

Під час обстрілу на вулиці небезпечно стояти посеред дороги чи відкритої місцевості, підходити до вікон і скляних фасадів, ховатися під рекламними конструкціями або біля легких споруд.

Не варто бігти після кожного вибуху без розуміння, куди рухатися, піднімати голову без нагальної потреби, а також торкатися уламків або підозрілих предметів після обстрілу.

Що ще важливо знати про безпеку під час обстрілів

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