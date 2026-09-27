Прилетіло у квартиру чи будинок: 9 кроків, які треба зробити після обстрілу

Що робити після «прильоту» в будинок / © ДСНС

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Мільйони українців найбільше бояться того, що буде, якщо у їхній дім чи квартиру прилетить російський дрон або ракета. Якщо морально до цього підготуватися вкрай важко, принаймні варто знати, що треба робити в такому випадку.

Інструкцією, що робити у випадку «прильоту», поділилася користувачка Facebook Віта Голдман.

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Прилетіло у житло: 9 кроків, що робити після цього

Найперше, що варто знати, у разі влучання ворожого дрона, ракети чи уламків, і йдеться лише про руйнування вікон чи дверей — зберігайте спокій. Зазвичай у перші години після «прильоту» біля місця події розгортають штаби допомоги від міської влади, ДСНС, поліції, ЖЕКу та волонтерських організацій. Вони надають первинну підтримку, плівку та фанеру, а самі намети працюють щонайменше кілька днів.

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«Краще дайте собі і рідним час „тупити“, походити, поохати, виплеснути, випити кави і усвідомити головне — ви живі. І лише потім діяти за чітким планом», — пояснює жінка.

Крок 1. Фіксація пошкоджень

Перед прибиранням потрібно обов’язково зробити приблизно 10 детальних фотографій усіх руйнувань: вибитих вікон, потрощених шибок, відпалої штукатурки, пошкоджених дверей чи плитки. Ці фото потрібні для подання на матеріальні відшкодування.

Крок 2. Безпечне прибирання

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Для прибирання уламків скла купіть цупкі гумові рукавиці, совки та віники. Щоб уникнути травмувань, працювати потрібно лише у закритому взутті та щільних шкарпетках. Намети допомоги безоплатно видають плівку або фанеру, якими за допомогою шуруповерта закривають вибиті вікна.

«Вийдіть у господарський магазин і купіть гумові рукавиці, віники, совки — дешеві, на один раз. Зазвичай розбиті вікна — це шари дрібного скла. Його буде дуже багато. Голими руками не прибереш. На ноги — цупкі шкарпетки і закрите взуття, я геройствувала в кроксах на босу ногу і загнала собі купу скла у стопу», — згадує Віта.

Крок 3. Первинне розчищення приміщення

У перший день достатньо прибрати скло та розчистити основні поверхні, щоб зробити помешкання безпечним для перебування. Повне прибирання пилу та залишків штукатурки можна відкласти на наступні дні.

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Крок 4. Звернення до поліції

Заяву до поліції пишуть для фіксації воєнних злочинів та майбутніх репарацій з боку держави-агресора. Оскільки ця заява прямо не впливає на поточні виплати від держави чи громади, стояти за нею у чергах біля наметів допомоги необов’язково.

Подати її можна пізніше особисто в районному відділі поліції у будь-який зручний день протягом року.

Крок 5. Уточнення щодо місцевої матеріальної допомоги

У штабах допомоги дізнайтеся, чи приймають на місці заяви на одноразову виплату від міської адміністрації (зокрема, у Києві це допомога у розмірі 10 тисяч гривень від міського голови). Якщо прийом організовано на місці, заяву доцільно подати одразу.

Крок 6. Підготовка документів та банківських карт

Для оформлення пільг і компенсацій потрібно підготувати пакет документів та відкрити дві окремі банківські карти:

Перевірте право власності на житло в ЦНАПі щодо його наявності в Державному реєстрі речових прав. Об’єкти, приватизовані або куплені до 2015 року, часто потребують поновлення запису в реєстрі через ЦНАП.

Відкрийте картку для соціальних виплат (із випискою реквізитів) для отримання міської допомоги.

Відкрийте окремий рахунок і картку «єВідновлення» через банківські додатки для отримання державної компенсації.

Крок 7. Оформлення одноразової міської допомоги

Подати заяву на допомогу від міської ради можна у штабі поруч із будинком або згодом у ЦНАПі. При подачі через ЦНАП до базового пакета документів додаються паспорт, РНОКПП, документи про право власності на житло, документ про прописку, роздруковані фото пошкоджень, акт ЖЕКу про пошкодження будинку внаслідок обстрілу та реквізити картки для допомоги.

Крок 8. Подача заявки за програмою «єВідновлення»

Заявку на державну компенсацію можна подати онлайн через застосунок «Дія» або особисто у ЦНАПі.

Для цього потрібен список документів з пункту 7.

Крок 9. Проходження експертизи та очікування виплат

Після реєстрації заяви об’єкт має оглянути спеціальна комісія експертів для оцінки масштабів збитків. До проведення офіційного огляду самостійно вставляти вікна чи проводити ремонт не можна, оскільки в такому разі витрати не покриваються державою.

Після затвердження акта й суми коштів вони зараховуються на картку «єВідновлення». Отримані кошти можна витратити лише у спеціалізованих магазинах чи у підрядників, які є учасниками цієї державної програми.

«Не сподівайтеся на швидкі чи великі гроші „ЄВідновлення“. Якщо вони будуть, то дуже не швидко і невідомо, скільки. Багато моїх знайомих при реальних пошкодженнях на тисяч 150 отримали відшкодування 20-50 тисяч і аж через 3-4 місяці. Але і за це дяка».

Що треба знати про компенсації за пошкоджене житло

Нагадаємо, отримати компенсацію за пошкоджене або знищене під час війни житло неможливо без підтвердження права власності через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Офіційна копія чи витяг із цього реєстру є обов’язковою умовою для розгляду комісією заявки на відшкодування. Якщо житло вже внесено до електронної бази, витяг можна легко оформити через сервіс «Дія», ЦНАП або нотаріуса.

Складніша ситуація виникає з майном, оформленим до 2013 року, адже відомості про нього зберігаються лише в паперових архівах БТІ. Перед поданням заявки на компенсацію таке житло потрібно обов’язково зареєструвати в ДРРП, надавши паспортні дані, податкові номери власників та оригінали правовстановлюючих документів. Державний реєстратор не перераховує права власності, а лише переносить первинні дані БТІ до цифрової бази.

Вимога надати технічний паспорт під час реєстрації є обґрунтованою лише тоді, коли в основних документах не вказана площа помешкання. Якщо загальна чи житлова площа чітко зазначена в договорі або свідоцтві, власник має право наполягати на внесенні даних до ДРРП без додаткового електронного техпаспорта, а у разі незгоди службовців — вимагати письмову відмову.

У разі втрати документів або знищення архівів БТІ алгоритм дій ускладнюється. Якщо є оригінали документів з відмітками БТІ, об’єкт вносять до реєстру через ЦНАП або нотаріуса. Якщо ж правовстановлюючі папери не були зареєстровані в БТІ або повністю втрачені разом із архівами, єдиним шляхом відновлення прав та підтвердження володіння майном залишається звернення до суду.

Власники житла на тимчасово окупованих територіях можуть відновити особисті й майнові документи через релоковані ЦНАПи або профільні органи на підконтрольній Україні території. Для підтвердження прав створюється «Реєстр тимчасово окупованих територій», проте за відсутності документів та цифрового запису в ДРРП також доведеться збирати доказову базу для судового розгляду.

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