«Житло лише для молодих та худорлявих жінок ВПО»: Мережу збурили звернення до переселенок

В Україні понад 4,6 млн переселенців, частина з них шукають житло в межах країни, частина — за кордоном. / © ТСН

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Війна в Україні зробила вимушеними переселенцями лише за офіційними даними більше 4,6 мільйонів людей. Певна частина мешканців прифронтових районів, які ухвалили рішення залишатись в Україні, шукають для себе нове житло за допомогою соцмереж, публікуючи відповідні оголошення — за майже 5 років війни у інтернет-просторі з’явилося чимало спільнот.

Як виявилося, у цих спільнотах шукає своєї вигоди певна частина українців, оголошення яких викликають у шукачів житла хвилю обурення.

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Так, наприклад, один з користувачів такої спільноти зазначив, що готовий надати житло худорлявій жінці віком до 45 років і «готовий взяти на себе відповідальність щодо переїзду». Цей допис прокоментували і жінки, і чоловіки. Одна з користувачок середньої статури поставила питання: «До скількох кілограмів приймаєте?», ще один чоловік порадив авторові визначитись, оскільки в одному дописі йдеться про жінку до 45 років, а в іншому до 50.

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Скріншот допису зі сторінки у соцмережі

Скріншот допису зі сторінки у соцмережі

На такий коментар автор дописа образливо відповів: «Не гавкай».

Крім того, певна частина користувачів розмістили оголошення про те, що нададуть кімнати у приватних будинках в обмін на послуги з догляду стареньких родичів, які не можуть самостійно пересуватися та забезпечувати собі гігієнічні процедури.

Як виявилось, саме такі оголошення виявилися найпоширенішими у відповідних інтернет-спільнотах. Ті, хто прокоментував такі об’яви, зазначають, що якщо порівняти умовну ціну оренди кімнати та вартість послуг із догляду за лежачою хворою людиною похилого віку, то виходить, що автор допису шукає майже безоплатну робочу силу.

Разом з тим більшість учасників таких спільнот, схоже, щиро співчувають тим, хто вимушений залишати своє житло — пропонують кімнати або цілі будинки у тилових регіонах і зазначають, що єдиною умовою є сплата за електроенергію та посильний догляд за будинком. Деякі з власників такого житла підкреслюють, що орендна плата відсутня і будинок надається у користування на такий-то період.

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Як переселенцю отримати житло у безпечному районі України

Про житлове питання для ВПО час від часу звітує Мінсоцполітики. За даними цього відомства воно впроваджує експериментальний проєкт, «спрямований на посилення спроможності громад приймати ВПО та покращення умов їхнього тимчасового проживання. Проєкт передбачає можливість придбання будинків у сільській місцевості та проведення поточного ремонту. Придбані будинки передаватимуться у комунальну власність громад і використовуватимуться для тимчасового та безоплатного проживання ВПО».

Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають:

багатодітні сім’ї;

особи з інвалідністю та сім’ї, у складі яких є діти з інвалідністю;

діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування (або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття);

особи старшого віку.

Заявку можно подати у паперовій або електронній формі. У паперовій — до органу місцевого самоврядування, у електронній — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Житло для переселенців у Німеччині: українка розповіла про реалії

Водночас, за оцінками українців, які зараз мешкають, наприклад, у Німеччині, хвилі переселенців вже стали не такими великими, як були раніше.

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«Я виїхала з України у квітні 2022 року», — розповіла в коментарі для ТСН.ua Софія Мельничук, яка зараз мешкає та успішно працює у Німеччині.

За її словами, попри багато міфів, Німеччина після початку російського вторгнення в Україну суттєво та якісно допомагала українцям із житлом.

«Цим питанням займались різноманітні недержавні перевірені організації, список яких надавався тим, хто цього потребував. Ці організації підшукували житло. Якщо у людини були кошти для сплати оренди, то рекомендували безпечні сайти, де пропонувалось тимчасове житло», — розповідає Софія.

Один з будинків у Німеччині, яке переселенцям може оплатити держава. Фото: wunderflats.com

Всередині будинку. Фото: wunderflats.com

Вона наводить приклад, що після фактичного прибуття до Німеччини період пошуку більш-менш постійного житла тривав за допомогою організацій близько двох тижнів.

«На цей час надавали тимчасове житло. Нерідко було таке, що місцеві люди пропонували пожити у себе. Звісно, наприклад, на вокзалах, перебували і офіційні представники мерії, представники організацій які пропонували допомогу з житлом. Серед такого житла були готелі, хостели, бази відпочинку. Це житло можно охарактеризувати як гарне. Не всюди, звісно, можно було перебувати дуже довго», — каже Софія та додає, що Німеччина, як держава, сплачувала та сплачує оренду житла та плату за опалення, допомагаючи тим, хто оформив все необхідне та перебуває під соціальним захистом.

Крім того, вона зауважує, що їй відомо про зобов’язання німецьких забудовників передавати частину житла державі під соціальні потреби.

«Можна подавати заявку на таке житло, але його появу треба відслідковувати, звісно, самому. Таким чином можно потрапити у гарний ЖК після оформлення відповідних документів. Але порівняно з 2022 роком знайти житло стало складніше», — каже вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що вечеря для біженців у Німеччині здивувала Мережу. Українець показав, яку вечерю отримав у таборі для біженців у німецькому Гіссені. Побачене викликало суперечливу реакцію користувачів Мережі.







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